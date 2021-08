Todi, nuovo film girato in città: nel cast di Uomini da marciapiede ci sono Clementino, Paolo Ruffini e Rocio Munoz Morales

17 agosto 2021 a

Ancora un film, con grandi nomi, girato a Todi. Uomini da marciapiede è infatti l’ennesima pellicola ambientata nella città di Jacopone e che sarà nelle sale il prossimo anno. Un film che si rivolge a un pubblico che ama il calcio e non solo. Protagonisti nomi famosi della commedia italiana degli ultimi anni.

Sarà infatti possibile vedere Francesco Albanese, Paolo Ruffini, Clementino e la bellissima Rocio Munoz Morales. La pellicola è destinata a un pubblico che va dagli adolescenti alle persone di una certa età, ma che si rivolge anche al pubblico femminile che, pur disinteressato al calcio, può trovare nel racconto tanti aspetti che appartengono al mondo delle donne. “Per questa ragione - si legge nella presentazione del film - la regia non è statica e la macchina da presa si deve muovere seguendo i personaggi e lo stile, sempre al servizio della narrazione, cambiando registro in base alle situazioni in cui si troveranno i protagonisti”. Una storia che guarda al calcio con ironia, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di quanto sia radicato socialmente negli italiani. E’ un modo per raccontare storie collegate agli ultimi Europei e vuole raccontare anche su base comica il comportamento delle compagne di quattro giovani tutti presi dalla vicenda calcistica.

Si tratta di un film-commedia che verrà girato interamente a Todi. Le riprese inizieranno lunedì 23 agosto e proseguiranno per cinque settimane. La speranza è che possano generare un importante indotto per il territorio, sia come ricaduta economica sia come visibilità mediatica. Le scene verranno girate nel centro storico, in periferia e nelle frazioni e per gli interni in alcune prestigiose location. L’amministrazione comunale e in particolare l’assessorato al Turismo, guidato da Claudio Ranchicchio, sta lavorando già da diversi mesi al progetto. Inoltre la produzione sta cercando delle comparse. Chi voglia provare l’esperienza cinematografica può presentarsi al casting per la scelta delle comparse che si svolgerà mercoledì 18 agosto, mattino e pomeriggio, sotto i portici comunali.

