Umbria, le previsioni meteo della settimana dal 16 al 22 agosto: il caldo non dà tregua

Umbria, le previsioni meteo della settimana da lunedì 16 a domenica 22 agosto annunciano ancora sole e caldo e solo un lieve calo delle temperature massime. Non è prevista pioggia sulla regione e il picco pomeridiano del calore non dovrebbe andare oltre i 35 gradi, anche se la temperatura percepita continua a sfiorare i 40 gradi, come in questi giorni.

Quella di oggi, lunedì 16 agosto, è ancora una giornata di caldo intenso in Umbria, poi situazione in miglioramento a partire da domani. Secondo le indicazioni fornite nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della salute, Perugia fa registrare per la giornata di oggi il bollino rosso, corrispondente al massimo grado di allerta previsto, con una temperatura massima registrata di 36 gradi. Temperature in calo da domani, quando Perugia e il resto della regione torneranno gradualmente ad allinearsi alle medie stagionali. Andamento che costringe a mantenere alta l’attenzione sul fronte incendi, vista la situazione prolungata di siccità. Diversi i roghi divampati sull’intero territorio regionale nelle ultime ore.

Nella provincia di Perugia, i vigili del fuoco sono intervenuti a Gubbio prima, poi a Panicale e a Castiglione del Lago, località entrambe vicino al Lago Trasimeno. Anche una squadra di vigili del fuoco del comando di Terni sta raggiungendo la zona del Trasimeno per fornire supporto nelle operazioni di spegnimento. Nel ternano, i vigili del fuoco sono invece al lavoro per spegnere un incendio esploso poco fa a Calvi dell’Umbria. Lievi annuvolamenti e foschie nel pomeriggio di questi giorni, che contribuiscono a quel clima opprimente registrato nelle ultime settimane, con senso di afa e spossatezza. Restano pertanto invariati i consigli per la salute: dalla necessità di idratarsi di frequente alla necessità di rimanere in casa in locali possibilmente climatizzati o ben ventilati.

