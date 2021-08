Incendi in Umbria: evacuati due agriturismi e una casa a Panicale per il rischio delle fiamme

16 agosto 2021 a

Altra giornata delicata sul fronte incendi in Umbria, in particolare nella provincia di Perugia. Due agriturismi e un’abitazione privata sono stati appena evacuati a causa di un incendio divampato in tarda mattinata nel comune di Panicale, nella zona del Lago Trasimeno. Il rogo, esploso in un’area boschiva vicino ad alcune abitazioni, ha richiesto da subito l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Perugia e da Castiglione del Lago, assistite poi anche da un elicottero. Per fronteggiare le fiamme, secondo quanto riferito da fonti dei vigili del fuoco di Perugia, sono state inviate altre due squadre. Situazione simile, ma al momento più sotto controllo, a Gubbio, dove sono andate a fuoco sterpaglie a ridosso di alcune abitazioni.

