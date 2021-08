Diletta Leotta, scollatura mozzafiato per la festa di compleanno: e Can Yaman?

16 agosto 2021 a

Una celebrazione principesca nella sua amata terra, e un vestito che mette in mostra il suo fisico da urlo. Diletta Leotta ha festeggiato ieri sera il compimento dei 30 anni vicino Catania, città natale della conduttrice televisiva. La villa con piscina che ha ospitato il grande evento è stata interamente allestita con addobbi, arredi bianchi e trionfi di limoni siciliani. Limoni che hanno decorato anche la torta su cui Diletta ha spento le candeline a mezzanotte (il compleanno è oggi, 16 agosto). Lei, con un vestito in tema con la festa, bianco ma decorato con lustrini, ha ballato, cantato e si è dondolata su un’altalena luminosa, che era stata montata in giardino, come possiamo vedere dal suo stesso profilo Instagram.

Ma fa già discutere una assenza di lusso. Tra i tanti amici, parenti e colleghi che hanno raggiunto la festa da varie zone d’Italia - anche Elodie e Daniele Battaglia - la mancata presenza di Can Yaman non è passata inosservata. L’attore turco, nonostante sia difficile pensare un impegno sul set a Ferragosto, non si è visto neanche nei tanti video postati nelle storie di Instagram dagli invitati.

E questo proprio negli stessi giorni in cui sono circolate nei media molte voci su una relazione poco sentita da parte di entrambi, per i più cinici, addirittura, più ad uso dei media che animata da grandi sentimenti. E comunque in via di rottura già da tempo, come sembrerebbero preannunciare le vacanze separate. La conduttrice, volto di punta delle trasmissioni calcistiche di Dazn, si appresta dunque a tornare da single in tv?

