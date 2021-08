Terni: è morto a 77 anni Carlo Liviantoni, per decenni esponente di spicco della politica regionale

16 agosto 2021 a

E’ morto Carlo Liviantoni, avrebbe compiuto 78 anni il 24 ottobre 2021 ed è stato sicuramente uno degli esponenti politici ternani più in vista negli ultimi 40 anni di vita cittadina e regionale, avendo ricoperto importanti ruoli nella Democrazia Cristiana anche a livello nazionale.

Liviantoni, che era nativo di Acquasparta, in provincia di Terni, è spirato la mattina di lunedì 16 agosto 2021 all’ospedale Santa Maria di Terni, dove era ricoverato da qualche giorno, con le sue condizioni che si sono repentinamente aggravate nelle ultime ore fino al decesso.

Nella vita insegnante, Liviantoni è stato per tanti anni punto di riferimento della Democrazia Cristiana in Umbria, avendone ricoperto la carica di segretario provinciale di Terni, poi vice segretario regionale e capogruppo al Comune di Terni, sempre dello scudo crociato. Liviantoni poi confluì nella Margherita e quindi nel Partito democratico.

Risale al 1985 l’approdo in consiglio regionale, eletto come consigliere, e l’inizio di un percorso di primo piano anche in questa sede. Membro prima dell’ufficio di presidenza, Liviantoni fu nuovamente eletto nel maggio del 1990, quando divenne poi vice presidente del consiglio regionale. Nel 1995 nuova candidatura e terza elezione consecutiva, con la nomina ad assessore, con deleghe al turismo, alla cultura, all’istruzione e allo sport. Quindi la nomina alla presidenza del consiglio regionale dal 26 luglio del 1997.

Alle elezioni del 2000 Liviantoni si presentò ancora, incassando la quarta elezione di fila, con la conferma quale presidente del Consiglio, carica mantenuta fino al 15 aprile 2004.

I funerali di Carlo Liviantoni verranno celebrati martedì 17 agosto 2021, alle ore 17, nella chiesa di San Francesco a San Gemini. La camera ardente verrà invece aperta alle 13, sempre nella stessa chiesa. Dopo il rito funebre Liviantoni verrà sepolto nel cimitero di San Gemini.

Appena diffusa la notizia, nella mattinata di lunedì 16 agosto, il primo ricordo del politico è arrivato dal Partito democratico di Terni: “Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Carlo Liviantoni – scrivono dall’unione comunale dei dem – che è stato uno dei principali punti di riferimento dell’area cattolica popolare per Terni e per l’Umbria. Da sempre impegnato in politica, ha ricoperto ruoli di primo piano, anche nel Partito democratico, di cui è stato esponente fino alla fine”.

