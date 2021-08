Estate in Umbria per le star, da Ed Sheeran a Ralph Fiennes: poi Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Sabrina Busiri Vici 15 agosto 2021 a

Il green pass non frena il turismo, tutti pazzi per l’Umbria . E non mancano le star. Non poteva mancare Ed Sheeran a Paciano.

Venerdì 13 agosto il cantautore britannico, che ha scelto l’Umbria come suo buon ritiro, è stato circondato da fan al ristorante L’oca bruciata di Paciano dove si è recato a cena con moglie e figlia in passeggino. Ed non si è sottratto ai selfie e ha scherzato a lungo con i suoi giovani ammiratori. In piazza le note di Luca Bergamini sul palco estivo del borgo lacustre.

Accoglienza calorosa al Castello dei Sorci per Ralph Fiennes. L’attore de Il paziente inglese è stato ospite della prima serata di Tovaglia a quadri, evento culturale estivo di Anghiari. Fiennes trascorre le sue vacanze estive fra Umbria e Toscana dove ha casa.

Felice di passare il Ferragosto nella sua villa in Umbria la coppia Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Sabato 14 agosto sono stati avvistati in piazza a Pietralunga. Da giorni Filippa pubblica nel suo profilo Instagram i tramonti che si godono dalla sua piscina sulle colline dell’Alto Tevere. Tra gli ospiti dell’estate in Umbria i tabloid inseriscono anche Enrico Brignano. Il comico romano, con la compagna Flora Canto, ha scelto una residenza esclusiva ricavata da una torre d'epoca per le sue vacanze a Todi. In lista inseriamo anche il premier: Mario Draghi si riposa nella suo casolare alle porte di Città della Pieve.

