Terni, movida violenta: 35enne con la testa ferita chiede aiuto e viene soccorso

E’ probabilmente l’ennesimo episodio di movida violenta, complice magari qualche bicchiere di troppo, quanto avvenuto poco prima delle 22 di venerdì 13 agosto 2021 nella zona di via Giannelli, traversa di via Cavour. a Terni, lungo le mura del parco Ciaurro.

Un uomo di 35 anni, originario dell’Etiopia, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della guardia di finanza, in servizio di presidio del territorio proprio nelle zone della movida, a supporto dell’attività di polizia, carabinieri a polizia locale. Con la testa coperta di sangue, che gli colava sul volto, il 35enne ha fermato le fiamme gialle raccontando di essere stato picchiato da qualcuno, che lo avrebbe ferito sferrandogli contro una bottiglia rotta.

Il presunto responsabile sarebbe stato uno straniero. I militari hanno subito fatto intervenire il 118, arrivato con un’ambulanza e un’auto medica, e il personale sanitario di turno ha prestato i primi soccorsi all’etiope. Il quale, va detto, è apparso subito piuttosto “su di giri”, con ogni probabilità sotto l’effetto dell’alcol.

In ogni caso, visto che tra l’altro l’uomo aveva riportato una ferita alla testa, il 118 ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Qui, però, la sorpresa: dopo pochi minuti dall’arrivo, del 35enne si sono perse le tracce, nel senso che ha preferito andarsene via prima ancora di essere visitato dai medici di turno.

I finanzieri, in ogni caso, hanno preso nota dettagliatamente di quanto avvenuto, ivi comprese le poche frasi pronunciate dal 35enne che era stato identificato e che, molto probabilmente, nelle prossime ore sarà di nuovo sentito. Da qualche testimonianza raccolta in loco, sembra che, pochi minuti prima dall’arrivo dell’auto della Finanza, si siano uditi schiamazzi e rumori tipici di una lite in atto tra due o più persone. Tali circostanze andranno ovviamente approfondite, se le forze dell’ordine lo riterranno opportuno, visionando le immagini delle videosorveglianze presenti in zona, per verificare se ci siano estremi di reato.

