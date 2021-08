Ferragosto, boom prenotazioni: quasi il 90% della disponibilità online. Anche l'Umbria gode

14 agosto 2021 a

Ferragosto dà un bello sprint al turismo, reduce da due anni di Covid. Per il weekend lungo della festività estiva è stato riservato oltre l’89% delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online. Complessivamente, tra il 13 ed il 16 agosto si stimano 11,5 milioni di pernottamenti e 1,4 miliardi di spesa turistica. È quanto emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Le prenotazioni raggiungono picchi di oltre il 95% per le località balneari, dei laghi e della montagna.

Bene anche le località "green" della campagna e collina con l’86,7% delle camere prenotate, e le destinazioni montane, con tassi di occupazione media intorno al 91%. Un buon recupero di prenotazioni si registra per le strutture delle località termali e del benessere che segnano il 75,6% di saturazione. Invece, solo un trend di leggerissimo incremento è stato rilevato per le strutture delle città d’arte (77,3%): questo tipo di destinazioni continua a soffrire l’onda lunga del covid. Tra le regioni i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta, le Marche, l’Abruzzo, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.

E in Umbria? "Temevamo che l’aumento dei contagi e l’introduzione del Green Pass obbligatorio potessero incidere negativamente sulle prenotazioni, invece siamo rimasti stupiti che questo non è accaduto" ha affermato il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia commentando i numeri del turismo in Umbria nelle ultime settimane. "Il Green Pass non ha fermato le prenotazioni, che anzi sono esplose proprio nei giorni a ridosso di Ferragosto. Quest’anno abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni all’ultimo minuto, anche la mattina per il giorno stesso. Nella maggior parte dei casi si è trattato di vacanze organizzate senza troppo anticipo o programmazione, probabilmente perché i turisti hanno atteso per vedere l’evoluzione della situazione sanitaria e normativa". Fittuccia ha parlato anche di Green Pass: "Noi siamo favorevoli al Green Pass - ha dichiarato - ci sembra una forma di rispetto verso sé stessi e gli altri. Devo dire che anche i turisti ci sembrano disciplinati, mostrano il certificato senza fare problemi".

