Terni, riapertura degli svincoli di Ponte Le Cave del raccordo e chiusura di cinque cantieri dell'Anas

Altri cinque cantieri di manutenzione programmata sono stati rimossi dall’Anas in provincia di Terni e c’è anche la riapertura degli svincoli Terni Nord e Terni Ovest a Ponte Le Cave.

Slalom sul raccordo per i lavori in corso. Lunghe code e incidenti. L'Anas: "Esodo estivo sicurezza"

Nel dettaglio, è stata ripristinata la circolazione a quattro corsie sul viadotto Acqua e Olio, sulla E45, nel territorio ternano, dove il transito era regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato, attualmente in avanzato stato di esecuzione.

Ripristinato quindi anche il transito dei veicoli provenienti dalla SS675bis (il tratto a quattro corsie che collega via delle Campore con la E45) e diretti a Perugia/Cesena. Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale”, ovvero il raccordo Terni-Orte, Anas ha inoltre ripristinato la circolazione a quattro corsie in corrispondenza del viadotto Montoro, dove il transito era regolato a una corsia per senso di marcia.

Terni-Rieti, aperto nuovo svincolo Piediluco/Marmore e parte dello svincolo Colli Sul Velino/Labro. Fine lavori entro 10 agosto

È infatti stato completato il primo stralcio dei lavori di ripristino strutturale e sono in fase di avvio quelli relativi al secondo stralcio che, nella prima fase, non interesseranno la piattaforma stradale. Per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate il transito è consentito con distanza minima di 100 metri e limite di velocità a 50 km/h. Nessuna limitazioni invece per le autovetture. Infine sono stati rimossi altri due cantieri di manutenzione programmata lungo la SS675 per il risanamento profondo della pavimentazione, dove il transito era regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata.

Sono stati quindi riaperti, come detto, gli svincoli di Terni Nord e Terni Ovest ed è stato anche rimosso un terzo cantiere che interessa il tratto di San Liberato. “Dopo l’esodo estivo - conclude l’Anas - riprenderanno gradualmente i lavori di riqualificazione del programma di manutenzione della rete stradale umbra, per un investimento di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio”.

Verrà realizzato un nuovo ponte sul raccordo per Orte per collegare Gabelletta a Maratta

