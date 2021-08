Irene Grandi a Norcia per Ferragosto. Week end fra musica, teatro e natura: gli appuntamenti

Sabrina Busiri Vici 14 agosto 2021 a

Fine settimana di temperature elevate e di una miriade di appuntamenti nelle città e nei borghi dell’Umbria. Procediamo tappa dopo tappa in ordine alfabetico.

ASSISI Sono tre i principali appuntamenti di sabato 14: osservazioni astronomiche al Bosco di San Francesco sotto la guida degli esperti del gruppo StarLight. I bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare inoltre a un laboratorio ludico didattico. Prenotazione obbligatoria su www.serefai.it. Suono Sacro chiude alle 21,30 nella sala Pinacoteca del palazzo comunale con il concerto degli allievi del corso e del concorso di Composizione. Infine, a Note d’in…Chiostro 2021, alle 23 l’iniziativa una notte a San Francesco, con visita guidata nella basilica superiore tra i dipinti di Giotto e le musiche dei Maestri di Cappella della Basilica. Info e prenotazioni: 075 8190160 – [email protected].

CALVI Ferragosto all’insegna dell’impegno ecologista con Petrolio, spettacolo di denuncia sociale sui disastri ambientali di e con Ulderico Pesce. Appuntamento alle 21,15 al teatro dei Giardini del Monastero.

CASTIGLIONE DEL LAGO Anteprima per il fine settimana alla Rocca medievale di Come un gatto in tangenziale. Ritorno a coccia di morto.

CORCIANO Ultimo weekend del Corciano Festival. Due giornate di appuntamenti, a ingresso gratuito tra letteratura, rievocazioni storiche, arte contemporanea ed eccellenze enogastronomiche. A Ferragosto alle 21.30 in piazza Coragino si terrà una cerimonia in costume del ’400 per rendere omaggio al Gonfalone di Benedetto Bonfigli e la serata si concluderà con la disfida degli arcieri tra i rioni medievali.

FABRO Nell’ambito della quinta edizione del Festival internazionale Green music domenica 15 alle 19 nei giardini pubblici di Fabro si terrà Ferragosto ai Calanchi, Concerto 24 corde di Alvarez Guitar Quartet.

FOLIGNO Sarà un Ferragosto all’insegna della musica della tradizione umbra unita ai repertori dell’Italia meridionale: l’appuntamento è alle 21 nella corte di Palazzo Trinci. Sonidumbra e i Musicanti del Piccolo borgo propongono in un unico concerto le sonorità e le storie della tradizione umbra insieme con i repertori del Molise e della Campania, per approdare infine al Gargano.

GIANO Per Giano d’estate primo appuntamento sabato 14 in piazza del Comune con il tradizionale concerto della banda musicale alle 18, per poi seguire con le note degli Egoricarica alle 21.

GIOVE L’attrice e soprano Sara Pastore è la protagonista del Ferragosto a Giove. Sabato 14 al Belvedere è in programma E’ l’amor che muove il sole e le altre stelle, un omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante. Domani la rassegna, sempre al Belvedere, si concluderà con Il cinema raccontato e cantato sotto le stelle.

GUBBIO Domenica inaugura Gubbio no borders 2021 con la P-Funking band alle 18,30 e alle 21.30. Il gruppo inonderà le vie della città di note, invitando il pubblico a unirsi alla parata. Alle 21,15 al teatro Romano Ci vuole un fiore, le canzoni di Gianni Rodari tra le bolle di sapone con il CircoRibolle per la regia di Michelangelo Ricci.

MONTEFALCO Puntata alla tradizionale rievocazione della fuga del bove con le taverne aperte fino a martedì 17. E per gli amanti delle degustazioni al tramonto e aperitivi in tenuta c’è Sagrantino Experience Sabato 14 tappa alla cantina Valdangius, in località San Marco a Montefalco. A partire dalle 19 sulla terrazza. Il costo è di 10 euro, la prenotazione obbligatoria: [email protected], 333.4953595.

NARNI Per il festival Luci della Ribalta organizzato dall’associazione Mozart Italia domenica alle 18.30, nella corte del palazzo comunale si terrà il concerto L’incantevole energia con Elia Chiesa, violino; Alessandro Acqui, viola e Camilla Pilla Arnese, pianoforte. Alle 21 nell’auditorium Bortolotti di San Domenico il Festival celebrerà i 700 anni dalla morte di Dante con due conferenze per proseguire con il concerto Vox in bestia della soprano Laura Catrani.

NORCIA Piazza San Benedetto alle 21,30 ospiterà per Ferragosto il concerto di Irene Grandi. L’evento è gratuito, ma per poter assistere e usufruire dei posti a sedere (180 in tutto) posizionati all’interno dell’area delimitata, occorre effettuare una prenotazione (esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected]) necessario il green pass.

PACIANO Alle 20,30 di sabato 14 cena spettacolo con Omar Codazzi, su prenotazione 3924570331. E domenica alle 17 corsa dei carretti - La discesa a Bestia. Ingresso contingentato gratuito dalle 16,15, richiesta prenotazione entro le 15,30 del giorno stesso al 3457625069. Ore 20,30 Facciamo il pieno di Note, spettacolo musicale One More Shot (musica anni 80). Light dinner (torta al testo e patatine) e servizio bar.

PANICALE Un concerto dedicato alla figura di Maria nella musica europea del XVII e XVIII secolo. E’ quanto ha promosso l’Associazione Pan Kalon di Panicale per domenica 15 alle 21 nella Collegiata di San Michele Arcangelo. Protagonisti del concerto saranno la mezzasoprano Rosalba Petranizzi e Eugenio Becchetti all’organo. L’ingresso è libero.

PERUGIA Tradizionale festa di Ferragosto nel quartiere di Monteluce: alle 18 la chiesa di Santa Maria Assunta tornerà a ospitare il concerto della sua Corale a conclusione delle celebrazioni legate alla solennità dell'Assunzione della Vergine. Sull’ali dorate è il titolo scelto. L’ingresso è libero, è richiesta la prenotazione: [email protected]

SPOLETO Sabato 14 serata seducente all’Arca Street Art Hotel in via Flaminia, Km 127. Fin dall’aperitivo è previsto un ospite d’eccezione: Franco Trentalance, ex divo del cinema per adulti e volto nella tv. Nel talk show illustra il manuale Seduzione Magnetica.

TERNI Trekking nei dintorni di Marmore in programma nel week end con lo Gnefro. Ferragosto nel bosco partenza alle 9 dal Caffè bistrot i Campacci. Nel giorno di Ferragosto lo Gnefro racconterà alcune delle sue leggende. Per info: 345 6983825, anche whatsapp. Il costo è di 7 euro.

TODI Sabato 14 alle 21,30, sotto i portici comunali si terrà un concerto che vedrà come protagonista le Uadaloda Femmes. Agnese Florini, Angela Ventura, Maria Fiorelli e Lucia Florini, con il maestro Lorenzo Baldinelli al pianoforte, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi classici della musica, italiana e straniera, degli anni trenta, quaranta e cinquanta.

TUORO Notte Toreggiana. Domenica in piazza del Rondò, a partire dalle 18, ci saranno: estemporanea di pittura, body painting, musica live, mercatini hobbisti, negozi aperti con specialità gastronomiche, trenino lago/centro storico, torneo di fifa 21 su ps4 per under 12 o possessori di green pass dalle ore 21.

ORVIETO Green music lunedì 16 agosto farà tappa al Tempio Etrusco del Belvedere di Orvieto: alle 20,30 il concerto d’arpa solo di Floraleda Sacchi. Anteprima alle 17,30 al Pozzo di San Patrizio dove l’artista si esibirà con l’Arpa Celtica. Ingresso libero su prenotazione.

