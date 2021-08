Terni, impianto Asm incendiato posto sotto sequestro. Confortanti i primi dati dai rilievi dell'Arpa

14 agosto 2021 a

Impianto sotto sequestro e riduzione da 3 ad 1 chilometro del raggio dell’ordinanza del sindaco, per le precauzioni da tenere nel consumo dei cibi. Sulla base dei primi dati ambientali comunicati da Arpa, definiti “incoraggianti”, il sindaco, Leonardo Latini, ha emanato, nel pomeriggio di venerdì 13 agosto 2021, una nuova ordinanza a seguito dell'incendio dell'impianto di selezione e trasferimento rifiuti di Asm, gravemente danneggiato giovedì pomeriggio dalle fiamme divampate nella struttura di Maratta, a Terni.

Rogo nel deposito rifiuti, ordinanza del sindaco per il consumo dei cibi e l'allevamento

L'ordinanza, che segue le indicazioni di Arpa Umbria, riduce il “raggio di azione” della precedente (emanata giovedì 12, in tarda serata), appunto, dagli iniziali 3 km ad 1 soltanto; spazio entro il quale vigono alcune prescrizioni precauzionali: dall'obbligo di lavare/sbucciare i prodotti alimentari coltivati in zona al divieto di consumo degli stessi da parte di soggetti più a rischio (bambini, donne in gravidanza e in allattamento), il divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area in questione.

L'impianto Asm di Maratta intanto è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti - vigili del fuoco e carabinieri forestali di Terni, con il coordinamento della procura - per procedere alle necessarie indagini ed ai sopralluoghi che puntano a ricostruire l'accaduto in ogni suo dettaglio. Dopo la densa nube nera alzatasi dal rogo, prontamente domato dai vigili del fuoco ternani che hanno potuto contare anche sul supporto logistico di polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale e Protezione civile, i primi dati di Arpa - altri verranno elaborati nei prossimi giorni - delineano un quadro di relativa tranquillità. In particolare non si segnalano scostamenti dai valori medi orari per il monossido di carbonio e per gli ossidi di azoto, mentre si registra un lieve incremento sulla media oraria - comunque ampiamente entro i limiti - per quanto riguarda il valore del biossido di zolfo.

Nessuno “sforamento” neppure per il particolato (PM10) che verrà comunque analizzato per valutare la presenza dei singoli microinquinanti: diossine, PCB e metalli. I risultati sono attesi per la giornata di martedì 17 agosto 2021. Alla riunione di ieri, oltre al primo cittadino, hanno preso parte il vicesindaco e assessore all'ambiente, Benedetta Salvati, il dirigente della direzione ambiente, Paolo Grigioni, il direttore del dipartimento territoriale Umbria Sud di Arpa, Francesco Longhi, il direttore del dipartimento prevenzione della Usl Umbria 2, Danilo Serva, insieme a Cinzia Mari e Luca Castiglioni della Usl2.

L'Arpa sull'incendio dei rifiuti: "Per l'ambiente nessuna conseguenza"

L'accaduto, che produrrà inevitabili disagi per il sistema di gestione dei rifiuti del Ternano, è anche oggetto di polemica politica. I consiglieri comunali e regionale del M5s, ricordano che quello di giovedì “è stato il secondo incendio nel giro di poco più di un anno al centro di selezione e smistamento dei rifiuti Asm di Maratta. Come è possibile che, a fronte dei soldi spesi per ricche consulenze, per ben due volte in pochi mesi siano capitati fatti del genere? Quali sono le cause e chi doveva controllare? Dopo i fatti di un anno fa sono stati presi provvedimenti? Perché le cose non hanno funzionato?".

La risposta della maggioranza - gruppi consiliari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Terni Civica, Misto Musacchi, è secca: “Ad alcuni degli interrogativi che sono stati posti in queste ore, risponderà l'autorità giudiziaria. Gli aspetti politici sollevati strumentalmente in questo momento non possono assumere alcuna rilevanza. In questa fase emergenziale ha priorità assoluta la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che l'amministrazione sta perseguendo attraverso una gestione razionale dell'emergenza, seguendo passo dopo passo l'evolversi della situazione con un rapporto costante e diretto tra amministratori, struttura tecnica del Comune e tutti gli enti e gli organi interessati”.

Incendio minaccia le abitazioni tra Cesi e Carsulae. Salvate 18 persone isolate dalle fiamme

