Umbria, incendi nei boschi: pompieri al lavoro con elicottero e canadair. Supporto degli operai forestali

Ancora incendi in Umbria. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, un elicottero e un canadair per il rogo di diversi ettari di bosco in località Ancaiano, tra Spoleto e la Valnerina ternana. Sempre ieri i vigili sono intervenuti per spegnere sterpaglie andate a fuoco lungo la statale 75 centrale umbra all’altezza di Rivotorto di Assisi. Il fumo ha invaso anche la quattrocorsie creando disagi al traffico. Intanto prende l’avvio la campagna antincendi. E’ al lavoro per spegnere i roghi anche l’Agenzia forestale regionale “con 48 operatori suddivisi in 21 squadre operative dotate di 4 Mercedes Unimog con moduli antincendio da 3000 litri e 17 pick-up dotati di moduli di spegnimento da 400/600 litri”, fa sapere Afor. Gli incendi di boschi e campi dall’inizio dell’anno hanno interessato oltre 222 ettari in Umbria. I dati arrivano dai carabinieri forestali.

Afor, considerando gli interventi messi in campo dalla tessa agenzia, rileva 80 roghi esclusivamente boschivi in sette mesi che “hanno interessato una superficie di circa 106 ettari: degli 80 eventi, solo 23 hanno superato la superficie di un ettaro di bosco bruciato e solo 10 hanno superato i 3 ettari mentre tutti gli altri hanno interessato una superficie inferiore ad un ettaro. Inoltre c’è da considerare che dei circa 106 ettari sopra riportati, circa 45 ettari sono stati incendi invernali-primaverili (cioè sviluppatesi nel periodo tra febbraio e maggio) nelle aree montane della Valnerina dove la scarsità di pioggia e la ventosità elevata, unitamente a particolari condizioni morfologiche, hanno prodotto alcuni eventi di notevoli dimensioni”.

Sono 12 le indagini dei carabinieri forestali per incendi dolosi. In Umbria - tra le regioni con più alta percentuale di superficie boscata - ci sono anche 50 associazioni di volontariato, prevalentemente di Protezione civile, che, coordinate dall’Agenzia forestale, “svolgono attività di presidio ed avvistamento in tutto il territorio regionale”.

