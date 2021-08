Morte Gino Strada, la presidente di Emergency: "Era in vacanza in Normandia. Problemi di cuore? Nulla di così grave da pensare a questo"

13 agosto 2021 a

La presidente di Emergency, Rossella Miccio, ha fornito ulteriori dettagli sulla morte del fondatore della Ong, Gino Strada: "Siamo sconvolti, è un fulmine a ciel sereno. Problemi di cuore? Non aveva nulla di così grave da far pensare a quello che è successo". Lo ha detto all’AGI Rossella Miccio, presidente di Emergency. "Era in Normandia per una vacanza di qualche giorno. La notizia ci ha colti di sorpresa, siamo assolutamente sconvolti. È un momento troppo doloroso per poter dire altro". Miccio riferisce di avere parlato l’altro ieri per l’ultima volta con Strada. "Era tranquillissimo, abbiamo discusso di Afghanistan".

