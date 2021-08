Perugia, San Sisto: incendio in un parcheggio della zona industriale di via Pevaiola - VIDEO

13 agosto 2021 a

Una colonna di fumo nero sopra un rogo attivo, con fiamme alte 5-6 metri. E' giunta al Corriere la segnalazione di un investigatore della società Sis Group, Aldo Modena, che verso le 11,10 di questa mattina ha filmato un incendio in corso in un parcheggio di via Pievaiola (zona San Sisto / Sant'Andrea delle Fratte), retrostante alcune note attività produttive e non lontano dalle principali concessionarie automobilistiche e fast food della zona. A quanto sembra, a prendere fuoco - non è ancora noto se per mano d'uomo - sarebbe stato un 'food truck', un furgoncino utilizzato per vendere panini la sera.

L'incendio si è poi espanso ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze del mezzo, aumentando la portata del fuoco. "Occhio perché potrebbe anche esplodere" segnala un cittadino. Non lontano, infatti ci è stato detto che c'erano alcune bombole. L'incendio è poi stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco accorsi in zona. Alcuni presenti avrebbero segnalato la presenza di un giovane di origini sudamericane, che sembrava avere le mani sporche di fuliggine, e si è allontanato rapidamente dalla zona quando hanno cominciato a radunarsi curiosi.



