Terni, riapre il bar dei Campacci di Marmore: sarà gestito per nove anni dalla cooperativa Alis-Actl

Rinasce lo storico bar de I Campacci di Marmore, a Terni, chiuso da anni e di proprietà comunale, che è stato da sempre un punto importante di riferimento per i ternani e per i turisti. La struttura era stata messa a bando e ad aggiudicarsi la gestione, per nove anni, è stata la cooperativa Alis-Actl che ha come obiettivo quello di farne un punto di aggregazione anche per iniziative culturali e un punto di ristoro sulla via di Francesco. Mercoledì 11 agosto 2021 c'è stata l'inaugurazione del Caffè-Bistrot alla presenza delle autorità con una serie di iniziative per bambini e la musica di Marco Rea.

“Abbiamo voluto recuperare un luogo identitario - sottolinea Stefano Notari, presidente della cooperativa Alis – e lo vogliamo far diventare un punto di aggregazione e luogo di ristoro della via Francesco. Vogliamo anche dare vita ad una serie di attività per bambini ed adulti che organizzavamo quando, qualche anno fa, gestivamo la cascata delle Marmore. Organizzeremo dunque visite guidate sul territorio (da Piediluco a Marmore passando anche per Labro), escursioni, trekking. Ci sarà lo Gnefro che con le sue leggende racconterà i luoghi della Cascata e dei dintorni. Da non dimenticare anche l'appuntamento con il Fantabattello alla spiaggia Miralago di Piediluco. Inoltre anche la musica sarà protagonista con il piano bar. Vogliamo diventare di nuovo un punto di aggregazione anche per iniziative culturali come presentazioni di libri”.

Anche per il sindaco, Leonardo Latini, e il vicesindaco, Benedetta Salvati, il nuovo Caffè-Bistrot deve essere un rilancio per il territorio visto che si trova in un punto strategico ovvero tra la cascata delle Marmore e il parco naturalistico. Un grande lavoro di squadra per dare nuova vita ad un luogo storico.

A partecipare anche il grafico Fabio Matteucci che ha progettato la comunicazione per il Caffè-Bistrot I Campacci. Il logo rappresenta la stilizzazione grafica dei vecchi lecci dei Campacci con i vari gradi di trasparenza come il sole che filtra tra le foglie. Il tutto racchiuso in un cerchio per ricordare la goccia d'acqua e quindi la Cascata.

Intanto per i giorni di Ferragosto saranno numerose le attività previste ed inserite nel calendario promosso da 165m Marmore Falls servizi turistici, tra cui trekking nei dintorni di Marmore, attività con lo Gnefro, laboratori e giochi per i più piccoli. Si inizierà con Ferragosto nel bosco domenica alle 9 con il trekking, mentre alle 17 l'appuntamento per i più piccoli sarà con le leggende dello Gnefro. Gli appuntamenti del mese di agosto continueranno il 20 con la visita guidata “Labro e il suo castello”.

