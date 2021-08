Lo spoletino Alessandro Savi ha attraversato l'Islanda in bicicletta: il racconto dell'impresa

Rosella Solfaroli 13 agosto 2021 a

a

a

Ha superato fiumi, valli e ghiacciai in sella a una bicicletta e in solitaria per ritrovare se stesso dopo il momento difficile creato dall’isolamento forzato generato dal Covid. Per 550 chilometri e attraversando in dieci giorni da sud a nord l’Islanda con uno zaino in spalla del peso di 12 chili. Per quel percorso chiamato F26 che dalla città di Selfoss arriva ad Akureyri. Ma ciò che è straordinario nell’impresa compiuta da Alessandro Savi, 36enne spoletino d’adozione per amore della fidanzata Maura, è che la sua è stata una sfida nella sfida, ben ponderata proprio durante il difficile periodo del lockdown. Già, una doppia sfida, perché Alessandro Savi ha percorso quel tracciato nel senso inverso rispetto a come viene abitualmente percorso soprattutto dagli amanti della due ruote a pedali. Affrontando così, per alcuni tratti, venti freddi e contrari (percorrendo da nord a sud il tracciato quei venti agevolano, invece, gli escursionisti nella pedalata) che hanno messo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dello spoletino.

Umbria, Spoleto: salta Spazio Civico per le elezioni

Dato che non solo pedalare con quel vento polare contro non è stata una delle imprese più semplici per lui, ma non lo è stata nemmeno dover montare la tenda per la sosta. “Pedalando in quel tracciato nel senso canonico si possono percorrere anche 100 chilometri in sette ore – spiega il 36enne – nello stesso tempo, io non sono riuscito a percorrerne più di 40”. Una impresa post pandemia che lo spoletino ha voluto compiere “per ricordarsi che l'uomo deve alimentare la voglia di mettersi in gioco ed esplorare paesaggi selvaggi, anche in modo ecosostenibile – sono state le sue parole all’indomani del rientro a Spoleto - dopo un lungo periodo di chiusura, non facile, dove abbiamo perso la spensieratezza e la sicurezza in noi stessi”.

Elezioni, coalizioni in cerca del candidato: poche le certezze

Un’impresa quindi ma anche un messaggio. “Dopo il Covid l'uomo deve ripartire con i propri progetti e riprendere in mano la propria vita, liberarsi delle paure che questo periodo ci ha acutizzato, sempre in sicurezza, per mantenere vivi i propri sogni". Senza contare poi i suggestivi paesaggi che Alessandro Savi ha visto e vissuto lungo tutto il tragitto, agevolato anche dal fatto che lì il giorno, in questo periodo, dura circa 20 ore. Per dieci giorni, dunque, la vita di Alessandro Savi è stata racchiusa tutto in quello zaino di 12 chili, dove erano contenuti un fornelletto a gas per cuocere i cibi disidratati servendosi dell’acqua dei fiumi (utilizzata anche per dissetarsi), un congegno che lo spoletino applicava sulle ruote delle bici per ricaricare il cellulare, indumenti resistenti all’acqua e antivento, creme, pomate, barrette energetiche, integratori e, naturalmente, il sacco a pelo e la tenda.

Rave party nello Spoletino, è il secondo caso in meno di un mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.