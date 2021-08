Terni, truffa online: professionista ternana rischia di perdere 29 mila euro, la polizia postale li recupera

12 agosto 2021 a

Stava per perdere 29 mila euro, spariti dal suo conto corrente per una ben congegnata truffa, ma è riuscita a dare l’allarme in tempo e la polizia postale di Terni glieli ha fatti recuperare. Protagonista dell’avventura a lieto fine una professionista di 66 anni, di Terni. Tutto è iniziato il 3 agosto 2021 quando sul suo cellulare la donna ha ricevuto questo messaggio: “Stiamo notando accessi anomali sul suo conto corrente, clicchi questo link e contatti la sezione antitruffe della banca”.

E così ha fatto la destinataria di quel messaggio e poco dopo aver cliccato sul link in questione, la signora è stata chiamata da un numero verde da un uomo, che si è presentato come addetto della sezione anti truffe della sua banca, che le ha spiegato la situazione: era stata vittima di un tentativo di accesso abusivo al suo conto corrente e per questo avrebbe dovuto disinstallare l'applicazione dell'home banking ed effettuare un bonifico istantaneo da 29 mila euro su un nuovo conto a lei intestato. A quel punto le sarebbe state inviate le nuove credenziali per tornare ad usufruire dei servizi online.

La 66enne ha seguito per filo e per segno le indicazioni fornite, convinta che fosse tutto vero, con l’idea che l’insolita procedura fosse causata dalla necessità di fare tutto “da remoto” a causa delle precauzioni contro il contagio da Covid.

Fatto il bonifico la professionista è stata contattata da un altro numero, da un prefisso del Piemonte - attraverso cui lo stesso addetto di prima la informava che il mattino seguente avrebbe ricevuto il nuovo Pin e che non avrebbe dovuto avvertire la polizia postale né provare ad accedere al nuovo sistema di home banking per non mandarlo in blocco.

A quel punto, però, sono sorti i primi dubbi, su tutti quello relativo alla natura del codice Iban che aveva utilizzato per bonificare i 29 mila euro: era quello di una nota banca lituana. Con il fondato timore di essere rimasta vittima di una truffa, ha contattato così la sua banca, ricevendo conferma e venendo invitata a sporgere subito denuncia. Il resto è rappresentato dalla querela sporta presso la polizia postale ternana dopo aver compreso appieno la situazione.

