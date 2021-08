Ternano coltivava piante di canapa indiana nel giardino di una villetta di Morlupo, nella Sabina romana

12 agosto 2021 a

Coltivava canapa indiana in giardino, un ternano di 60 anni, residente a Morlupo, nella Sabina romana, tra le province di Roma e Rieti, arrestato dai carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, mentre transitavano casualmente davanti all’abitazione dell’uomo durante un servizio perlustrativo, hanno notato un’alta staccionata cinta da alcuni teli, che nascondeva una parte del giardino della villetta. Insospettiti dall’insolita recinzione, i tutori dell’ordine hanno deciso di avvicinarsi per verificare che cosa il proprietario avesse deciso di nascondere con tanta cura, riuscendo a intravedere, attraverso uno spiraglio tra i teli, alcune fronde di canapa indiana.

Compresa quindi la natura di quanto occultato nel giardino dell’uomo, che nel frattempo si era accorto della loro presenza, i carabinieri hanno perquisito l’intera villetta, rinvenendo in totale 56 piante di varia dimensione coltivate in vaso, alcune delle quali raggiungevano i due metri e mezzo di altezza.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche 30 grammi di marijuana già essiccata, verosimilmente frutto delle prime piante giunte a maturazione, oltre a una bilancia di precisione, cui si sarebbe aggiunto, se non fossero intervenuti i militari, il prodotto di alcune delle 56 piante che di lì a qualche giorno sarebbero state pronte per la raccolta delle infiorescenze. Il ternano è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di udienza di convalida.

