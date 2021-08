Ex Turreno a Perugia, appaltato il progetto col 50% di ribasso. Scoccia: "Lavori entro il 2022"

Alessandro Antonini 12 agosto 2021 a

Riqualificazione dell’ex Turreno: affidato l’incarico per la progettazione esecutiva.

Con il 50% di ribasso sulla base di gara: 261.932 euro rispetto a un importo complessivo di 524.704,73.

Tutta l’operazione, lavori compresi, vale 4,8 milioni. L’affidamento “dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità intesi alla realizzazione dell’intervento di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo dell’ex cinema teatro Turreno” è andato al gruppo misto umbro-pugliese con mandatario lo studio di architettura G.L. Sylos Labini e partners di Bari e mandanti Eutecne, Exup, Biobyte (di Ponte San Giovanni e Umbertide) Biagio, Nicola e Mariangela Laurieri, sempre di Bari. I tempi di presentazione delle domande sono slittati da marzo ad aprile causa Covid. Il raggruppamento temporaneo di professionisti si è classificato primo su altri otto che hanno partecipato alla selezione. L’assegnazione è arrivata il 30 luglio: alle ditte in questione è stata chiesta una integrazione di documenti, andata a buon fine.

I tempi per la riqualificazione dell'ex cinema sono stretti. Li tratteggia l'assessore all'urbanistica, Margherita Scoccia. Il progetto definitivo è atteso per l’autunno, certo se non ci saranno ricorsi sulla procedura di affidamento appena definita. "La gara di appalto per l'avvio dei lavori al Turreno”, spiega Scoccia “sarà espletata entro la prima metà del 2022. Si tratta di finanziamento previsti dal bando Agenda urbana e la rendicontazione deve avvenire entro il dicembre 2013".

Il progetto di recupero, finanziato nell’ambito di Agenda Urbana con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Turreno e Turrenetta una volta conclusi i lavori potranno ospitare spettacoli, su tutti i balletti e congressi.

La capienza potrà arrivare a 999 posti seduti (platea + gallerie) e, grazie alla completa “amovibilità” delle 750 poltrone della platea, potrà disporre di 999 posti in piedi.

