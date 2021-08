Belèn Rodriguez, sexy spuntino e fisico mozzafiato: ecco dove

11 agosto 2021 a

Belèn Rodriguez infiamma ancora una volta il popolo di Instagram con uno scatto mozzafiato. La showgirl argentina, da poco diventata mamma della secondogenita Luna Marì, avuta con il compagno Antonino Spinalbese, ha infatti pubblicato nel proprio canale social una foto dove, a dispetto del recentissimo parto, sfoggia un fisico da urlo, insieme alla solita gioiosa sensualità che la contraddistingue. Ci troviamo nell'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, vicino al Delta del Po. La foto ritrae la conduttrice sudamericana con indosso un abito che non lascia spazio all'immaginazione per quanto riguarda le sue forme da capogiro. Uno spuntino particolare per Belèn: il mollusco che sta mangiando ha tutta l'aria di essere un Garagolo, tipico dell'Adriatico.

Raccontadosi a Chi Magazine, la showgirl ha non ha nascosto le difficoltà degli ultimi mesi, dovute alla gravidanza. "Questa volta ho sentito tutta la fatica", ha raccontato, parlando non solo di nausee fino al quinto mese, ma anche di essere stata "senza forze e anemica". Certo, Antonino è stato molto comprensivo e disponibile, ma questo non ha cancellato di punto in bianco i problemi. Spinalbese, fotografo di undici anni più giovane, ha spiegato che dopo la gravidanza "era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo, è molto dolce. Ho dovuto ri-corteggiarla".

