Oroscopo del Corriere di giovedì 12 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

11 agosto 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di giovedì 12 agosto 2021.

ARIETE

Una giornata piena di contrattempi si concluderà con una serata rilassante in compagnia del vostro amore. Proprio quello che ci voleva.

TORO

Troppo spesso vi siete fatti dei problemi ad iniziare progetti ambiziosi. Oggi capirete che l’unica cosa che conta è agire e mettersi alla prova.

GEMELLI

Farsi prendere dal panico è mai una buona idea. Ora più che mai avete bisogno di essere lucidi nelle scelte che state per fare.

Million Day, estrazione di oggi mercoledì 11 agosto 2021: i cinque numeri vincenti

CANCRO

Cercate di mantenere la vostra mentalità zen per evitare di sbottare proprio oggi. In fondo il viaggio che tanto aspettate è alle porte.

LEONE

Ultimamente siete sempre sovrappensiero. è un peccato che non riusciate a focalizzare la vostra attenzione su quello che dovete fare.

VERGINE

L’ambizione non vi è mancata. Il punto è che non potete aspettare che siano sempre gli altri a valorizzarvi. Chi fa da sè fa per tre.

BILANCIA

La vostra stanchezza, più che fisica, è mentale. Avreste bisogno di una persona accanto a voi, capace di alleggerire il vostro tempo.

SCORPIONE

A volte vivete in un mondo tutto vostro. Attenzione però a non perdere il contatto con la realtà o rischierete di restare indietro.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 11 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

SAGITTARIO

Una giornata di totale relax e solitudine al mare vi permetterà di riconnettervi con la vostra mente, affaticata dagli ultimi accadimenti.

CAPRICORNO

Il vostro ego, a volte, tende a sovrastare troppo gli altri. Ridimensionatevi un po’, anche le persone vicine a voi apprezzeranno lo sforzo.

ACQUARIO

Avete dimenticato l’ultima volta che siete stati felici? Nei prossimi giorni potreste nuovamente provare questa sensazione.

PESCI

Qualche invidioso sta provando a mettere zizzania tra voi e il vostro partner. Ignorateli, dimostrando che la storia va a gonfie vele.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 10 agosto 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.