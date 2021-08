Gualdo Tadino, serata astronomica: notte ad osservare i due giganti del cielo

11 agosto 2021 a

Si svolgerà venerdì 13 agosto 2021 dalle 21,30 sui prati di Valsorda di Gualdo Tadino la serata astronomica dedicata alla osservazione guidata delle stelle cadenti e dei due giganti del cielo, Giove e Saturno. La serata è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni ed alle loro famiglie, è organizzata dall’Associazione Educare alla Vita Buona, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, l’Associazione Astronomica Umbra ed il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia nell’ambito del progetto Rete! sostenuto dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Tra gli scopi principali del progetto Rete! giunto ormai al suo terzo ed ultimo anno, vi è quella di stimolare nei ragazzi la curiosità e l’interesse verso le discipline scientifiche, motivandoli nello studio.

Per partecipare occorre iscriversi, inviando un messaggio e-mail a: [email protected] specificando nomi ed età dei partecipanti. Saranno inviate per email la conferma e le istruzioni per partecipare (location esatta e materiale necessario). La partecipazione degli over 12-enni sarà consentita solo esibendo il green pass.

