Umbria, primo mese di saldi: bilancio positivo rispetto al 2020. A fine agosto lo Sbaracco

Tanto assortimento, sconti buoni e voglia di ripartire. Tre elementi che, secondo Carlo Petrini presidente di Federmoda Umbria, sono stati decisivi al buon esito di questo primo mese di saldi. Il periodo dei ribassi finirà il 3 settembre, due mesi in cui protagonista assoluto è il settore dell’abbigliamento.

“Abbiamo avuto un aumento rispetto al 2020 del 10% - riporta Petrini - ma ancora più significativo è il segno più che riportiamo anche rispetto al pre Covid. In particolare, dal 5 al 10% di incremento sui volumi del 2019. Risultati positivi che ci aiutano in termini di liquidità ma non a fare utili, ancora siamo lontani dal recuperare il fatturato perso nei mesi di emergenza sanitaria”. L’andamento è su tutti i fronti in linea con le previsioni: lo scontrino medio è fra i 75 e 90 euro e la spesa è di circa 250 euro a famiglia. Quali capi sono andati meglio? “Tutto il settore della cerimonia - prosegue Petrini -. Quando il settore è uscito dal lockdown si è subito rimesso in moto e c’è stato un acquisto concentrato anche se i negozi si sono ritrovati poco forniti”.

L’e-commerce più che una concorrenza per i negozi inizia a essere un valido aiuto nei suoi termini local. “L’online è in costante aumento - spiega Petrini - e da parte dei commercianti è diventato un investimento al quale non poter rinunciare. Soprattutto l’utilizzo di siti e canali social”. Il cosiddetto social media marketing serve da ulteriore vetrina per portare nuovi clienti in negozio. Una strategia soprattutto utilizzata da store decentrati, di periferia, che hanno ampliato il loro giro di clientela proprio facendo una campagna social massiccia. Una strategia, dunque, per acquisire centralità ma anche per continuare a vendere. Tanti negozi - riportano gli esperti del settore anche a livello nazionale - se avessero sfruttato da sempre le migliori strategie di social media marketing per il settore dell’abbigliamento e se avessero avuto un e-commerce, probabilmente avrebbero resistito alla crisi di questi anni dettata dalla pandemia. A completare il periodo di saldi sono già in programma degli eventi speciali “Prima di entrare nell’ultima settimana di saldi - conclude Petrini - faremo ulteriori iniziative che già in passato hanno dato risultati positivi come lo Sbaracco a Perugia e Spoleto. Insomma, le occasioni non mancheranno.

