Elezioni a Spoleto, coalizioni in cerca del candidato

Il caldo da bollino rosso potrebbe sciogliere le poche certezze della scena politica di Spoleto, che a meno di quattro settimane dalla presentazione delle liste non ha ufficializzato i principali candidati sindaco.

Lunedì sera c'è stata una riunione di coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e civiche) da cui ci si aspettava la chiusura del cerchio per l'investitura di Sergio Grifoni, capo dell'associazionismo spoletino, ma gli alleati si sono presi altre 48 ore di tempo, perché non si è riusciti a superare le resistenze degli esponenti della sezione cittadina della Lega, che vorrebbero scommettere sul bancario Paolo Imbriani, già candidato in consiglio comunale col Carroccio nel 2018 ma non eletto. Altri nomi sul tavolo, oltre a questi due, non ne risultano, a meno che non spunti il jolly come tre anni fa, quando all'ultimo istante si è scommesso su Umberto De Augustinis, ma lo scenario spaventa un po' tutti visto l'epilogo. E martedì era attesa anche la quadra sul candidato sindaco di Spazio civico (Civici Per, Spoleto Sì, Spoleto futura, Difendiamo Spoleto più Italia Viva), che poi dovrà essere portato al tavolo di Forza Italia per tentare di siglare l'alleanza che spaccherebbe il centrodestra cittadino per far nascere una proposta politica moderata. In pista c'è il presidente mondiale degli agronomi Andrea Sisti che, secondo quanto emerge, preme per allargare la coalizione a Pd e M5s, così da consolidare il progetto, mentre vorrebbero procedere sul solco tracciato con Forza Italia gli altri papabili aspiranti primi cittadini, vale a dire Maria Elena Bececco, Maurizio Hanke e Laura Zampa. L'indicazione del candidato sindaco, dunque, rischia di tradursi in una scelta di campo. Anche qui, però, la convergenza attesa non si è trovata e alla fine alcuni hanno allargato le braccia e rinviato almeno a mercoledì la decisione sul portabandiera dei moderati, anche se potrebbe servire più tempo, mentre altri non hanno fatto mistero del rischio implosione che sta correndo in queste ore il polo civico.

Resta alla finestra, invece, il Partito democratico, che vorrebbe scampare alla frammentazione del centrosinistra in corso, vedasi le candidature di Giancarlo Cintioli per Insieme Spoleto e di Diego Catanossi per Spoleto 2030, corteggiando proprio Andrea Sisti. Al momento, comunque, il candidato sindaco continua a essere il segretario Stefano Lisci, che per ora può contare sull'appoggio di Ora Spoleto di Luigina Renzi, sui Socialisti di Enzo Alleori e su una civica sua espressione in fase di costruzione.

