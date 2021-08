Perugia, nuovo centro vaccinale a San Marco da 2mila somministrazioni al giorno

10 agosto 2021 a

Nuovo punto vaccinale in Umbria, a Perugia. Quello che da domani, 11 agosto 2021, sarà attivo nella frazione di San Marco è destinato a diventare il centro di riferimento per la popolazione dell’area del capoluogo umbro. Lo ha reso noto la regione Umbria, sottolineando che il nuovo hub sarà in grado di somministrare a pieno regime fino a 2mila vaccinazioni giornaliere.

"Grazie all’apertura del centro di San Marco saremo in grado di raddoppiare nell’area del perugino la capacità vaccinale garantita finora dai centri di San Mariano, Torgiano, Ponte D’Oddi e Ponte San Giovanni. Insieme contavano 7 linee di produzione rispetto alle attuali 14. In questo modo garantiremo in tempi brevi l’intervento vaccinale sulle fasce d’età più giovani come previsto dal piano nazionale e regionale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande disponibilità degli operatori del distretto sanitario del perugino, ma anche grazie alla Struttura Commissariale nazionale che ci ha messo a disposizione un team dell’esercito dedicato alla vaccinazione. Tra la chiusura dei precedenti centri e l’apertura di quello di San Marco non ci sarà nessuna interruzione di attività. Mi preme, infine, ribadire che per raggiungere i risultati sperati ed evitare disagi ai cittadini, è fondamentale che si presentino al punto vaccinale solo coloro che hanno ricevuto l’appuntamento, rispettando l’orario comunicato" ha dichiarato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo.

Il centro vaccinale è stato allestito all'interno del palazzetto dello sport, in spazi che garantiscono il facile accesso e l’adeguata sicurezza e comfort dei cittadini. L’organizzazione è in grado di massimizzare l’efficienza dell’intervento vaccinale. L’area dell’anamnesi sarà gestita da 5 medici che indirizzeranno i vaccinandi verso 14 ambulatori per la somministrazione dei vaccini, ognuno con un infermiere dedicato. La preparazione delle dosi sarà curata da 2 infermieri mentre il triage e la cura delle sale saranno presidiati da 6 operatori sociosanitari. Infine, l’area delle certificazioni, in cui 5 addetti amministrativi, rilasceranno le attestazioni necessarie. Tale organizzazione sarà attiva ogni giorno, sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano.

