Notte di cibo, vino, arte e stelle. La mappa del 10 agosto in Umbria

Dieci agosto. L’appuntamento con le stelle è confermato. Anche se, pure in questo caso, è necessario munirsi di green pass.

SORSI DI STELLE IN DIECI COMUNI L’appuntamento clou della serata è con Sorsi di stelle. In dieci Comuni (Bettona, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Todi, Torgiano) torna l’iniziativa promossa , dall’Associazione città del vino e dal Movimento turismo del vino nazionale e regionale. Per la serata verranno serviti i vini di 17 cantine appartenenti alla Strada dei Vini del Cantico. A Todi, la cantina Zazzera con il ristorante le Scalette, Todini con la Mangiatoia, Peppucci con Jacopone da Peppino Di Todi, Roccafiore con Osteria Valle, Tudernum con Osteria Novecento; a Deruta, Chiorri con la Taverna del Gusto, Monte Vibiano con il Chicco di Grano; a Monte castello di Vibio, Zafferami con il Black Diamond; a Bettona, Vetunna con Da Damiano; a Torgiano, Goretti con Alle Fornace, Daniele Rossi con Si.Ro, Lungarotti con Osteria il Museo, Terre Margaritelli con WonderUmbria, Tudernum con Tempi Antichi



ASSISI Pic nic al tramonto nel vigneto. Il benvenuto è previsto alle 18 al Saio di Assisi. Programma adatto a tutte le età (www.saioassi.it).

BEVAGNA Notte di stelle e bollicine al Carapace, la cantna scultura del Gruppo Lunelli progettata da Arnaldo Pomodoro. Dopo la cena, dalle 22, sarà possibile osservare il cielo con gli Astrofili del Gruppo del Monte Subasio dell’Osservatorio astronomico di Porziano. (Info 0742361670).

COLFIORITO Alle 21 nell’aula didattica del Parco si terrà una conversazione sul fenomeno delle stelle cadenti a cura dei soci dell’Associazione astronomica Antares con Vincenzo Falasca. A seguire appuntamento alla Palude, in località Il Fagiolaro per raggiungere il pianoro di Croce Cassicchio da dove sarà possibile aspettare le stelle cadenti mentre gli astronomi faranno da guida nella lettura del cielo estivo. (tel. 0742 681011 mail: [email protected]).

MONTEFALCO Cibo, vino, arte e stelle. Si ripete il format con Montefalco sotto le Stelle. Nei menù alla carta dei ristoranti aderenti - Cinicchia, Coccorone, Federico II, L’Alchimista, Olevm, Osti_Nati Winebar, Re Tartù - saranno protagonisti i vini locali. Poi tutti con gli occhi all’insù per osservare le stelle. In quattro punti del centro storico, attraverso una mappa consegnata ai clienti del ristorante, sarà possibile osservare le costellazioni con il Gruppo astrofili Monte Subasio.E musica con il Tritone.

NARNI Il Comune di Narni ha organizzato una serata di musica e degustazioni gratuite dal titolo Note di stelle che si terrà alla Rocca Albornoz a partire dalle 18,30, con ingresso gratuito. Durante la serata si esibiranno i cantanti Alessandro Cavalieri, Claudia J, Sara Emili, Irene Live, l’imitatore e trasformista Andy Belotti e ci sarà la live music a cura di Marco Rea. Presenterà Eleonora Bisaccioni. Il fonico sarà Emanuele Bellicci, la regia di Mauro Pacelli. Per informazioni e prenotazioni gli interessati potranno chiamare il numero telefonico 0744.747277.



PERUGIA Notte di festa con l’organizzazione del Perugia Art Festival, spettacoli in piazza e cena cittadina ai giardini Carducci. Per chi vuole vedere le stelle deve aspettare giovedì 12 AGOSTO. Appuntamento alla Torre degli Sciri con StarLight dalle 21,30 alle 23. Ingresso senza prenotazione, informazioni [email protected] - 389 4864428.

TREVI Da non perdere la serata Trevi sotto le stelle in calendario mercoledì 11 agosto a Villa Fabbri oraganizzata da menti Associate e Le macchine effimere in collaborazione con l’associazione astronomica Antares e il Comune di Trevi. Dalle 20 è prevista la visita alla mostra fotografica Pepi Merisio. Gioco! e dalle 21,20 l’osservazione astronomica tramite telescopio.

TUORO Dalle 21,30 in piazza del Rondò sono in programma degustazioni di vini e suggestioni sotto il cielo con gli astronomi di Starlight per Calici sotto le stelle.

SPELLO A Spello è stato ideato, nella Villa dei mosaici alle 18, l’evento Bacco tra Satiri e Felini, una visita tematica a cura di Sistema Museo con degustazione di vini della Cantina Sportoletti (per prenotazioni, [email protected], 0742 301909).

