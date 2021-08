Incendi in Umbria, dall'inizio dell'anno bruciati 222 ettari di boschi . Scattano 23 denunce

Alessandro Antonini 10 agosto 2021 a

Incendi, è allarme piromani. I carabinieri forestali dall’inizio dell’anno fino al mese di luglio hanno già formalizzato 23 denunce.

Dodici di queste sono contro ignoti per roghi di origine dolosa accertata. Inoltre quattro persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo, a cui si aggiungono altri sei fascicoli con la stessa ipotesi di reato ma contro ignoti. C’è ance una denuncia per incendio non boschivo colposo. I dati sono forniti dalla referente umbria del Niab (Nucleo informativo antincendio boschivo), il tenente colonnello Elena Candela.

Nei primi sette mesi dell’anno si sono verificati circa 40 incendi boschivi, equamente distribuiti tra le due province. In quella di Perugia sono andati a fuoco 95 ettari, in quella di Terni 27. A questi numeri si aggiungono altri 20 incendi avvenuti nei primi nove giorni di agosto: tra San Biagio della Valle, Todi, Gubbio (Carbonesca) e Campello ci sono almeno altri 100 ettari interessati. Siamo a 222. Una superficie pari a circa 317 campi da calcio. E siamo solo a metà della stagione critica, che statisticamente va dalle seconda metà di luglio fino alla fine di agosto. Lo scorso anno, in tutti i 12 mesi, stando ai dati forniti dalla Regione, sono stati devastati 142,15 ettari per un totale di 51 roghi. L’anno peggiore è stato il 2012 con 1.687,35 ettari e 186 incendi registrati in un anno. Intanto ieri a Campello si è riacceso il fuoco, segno - secondo gli inquirenti - della più che probabile presenza di un piromane. Dolo già verificato per l’incendio di Cesi del 30 luglio, in cui sono andati in fumo 10 ettari di superficie in gran parte boscata. I carabinieri forestali “hanno rinvenuto e sequestrato fumogeni, individuati come causa dell’incendio. Sono in corso rilievi tecnici che potranno fornire elementi atti all’identificazione dei responsabili”. Intanto i roghi si moltiplicano.

Ieri nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Pontecuti di Todi con sei automezzi: a fuoco sterpaglie che hanno lambito le case. Nelle stesse ore roghi anche a Corciano e Pila, dove è arrivato l’elicottero da Arezzo. Le previsioni meteo non fanno ben sperare per i prossimi giorni. Perugia mercoledì è da bollino rosso. Nel resto dell’Umbria non va meglio: per tutta la settimana si sfioreranno i 40 gradi anche nelle zone collinari. Una nuova allerta incendi è già stata diramata.

