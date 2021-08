Aeroporto di Perugia, raddoppiati i passeggeri a luglio. Ma Vienna non c'è più tra le destinazioni

Alessandro Antonini 10 agosto 2021 a

Nel mese di luglio l’aeroporto internazionale dell’Umbria raddoppia i passeggeri. Nel raffronto mese su mese si registra un +110,7%. Nel luglio di quest’anno sono transitati al San Francesco di Perugia 22.215 passeggeri contro i 10.542 di luglio dello scorso anno. Questo dato - sottolinea Sase, società di gestione dello scalo - “è inferiore di solo il 5,1% il dato del luglio 2019, anno pre-Covid”. I voli invece sono stati di più: 173 nel luglio 2021 contro i 151 di luglio 2020 (+12,7%) e contro i 146 (+15,6%) del 2019. La giornata record di transiti è avvenuta il giorno 27 luglio con 1733 passeggeri gestiti in un solo giorno. Confermata la tendenza positiva delle isole con l’outgoing, meno bene incoming dai voli internazionali. I dati positivi “sono attribuibili essenzialmente al buon successo delle destinazioni nazionali (Sicilia, Sardegna, Calabria) che hanno viaggiato con un ottimo riempimento dei posti disponibili, superiore all’ 85%”, rileva Sase. “Meno brillanti” sono stati i risultati dei voli internazionali come Londra, Bruxelles, Malta, Rotterdam e Tirana che hanno avuto riempimenti dei posti “inferiori a quelli consueti per queste destinazioni, a causa delle perduranti difficoltà di movimento transnazionale delle persone dovute al Covid.

Tra arrivi e partenze all'aeroporto di Sant'Egidio i voli fanno il pieno

E’ ragionevole prevedere “una significativa ripresa delle destinazioni internazionali nel prossimo anno, sempre che le condizioni sanitarie lo consentano”. Anche il traffico di aviazione generale (aerotaxi, VIP e privati) ha registrato risultati positivi a luglio 2021. Lo scalo prevede analoghi risultati positivi anche per il mese di agosto. In definitiva i dati incoraggianti di luglio e quelli tendenziali di agosto 2021 testimoniano “l’attrattività e la vitalità dello scalo umbro e lasciano ben sperare per una sostanziale ripresa post-Covid nel 2022, in particolare da quelle provenienze straniere che hanno un forte impatto sul Pil turistico regionale”, conclude Sase. In una recente analisi l’Agenzia Umbria ricerche ha stimato che 100 mila turisti in più potrebbero generare ricadute stimabili fra i 40 e i 50 milioni di euro. Certo l’obiettivo ottimale restano i 500 mila passeggeri. E facendo i conti anche senza il Covid la strada sembra in salita. Anche perché occorre invertire una tendenza in calo. “Le persone atterrate nel 2019 erano 219 mila, decisamente di meno rispetto alle 274 mila del 2015 che risulta l’anno migliore di sempre”, rileva sempre Aur. L’anno di svolta preconizzato è il 2022. Contagio permettendo.

Intanto continuano le disdette. Prima era stato annunciato per giugno, operato due volte la settimana da Laudamotion del gruppo Ryanair. Poi era slittato ad agosto. Il mese in corso. Ma del volo Perugia-Vienna ancora non c’è traccia nella mappa degli arrivi e delle partenze della stagione estiva.

Al momento, stando al pdf presente nel sito www.airport.umbria.it, che viene “regolarmente monitorato e aggiornato), le destinazioni attive sono: Cagliari, Palermo, Lamezia Terme, Catania, Rotterdam, Lodra Stansted, Bruxelles Charleroi, Tirana e Malta.

All’inizio dell’estate è stata prima rinviata e poi cancellata del tutto l’annunciata doppia cadenza settimanale per Olbia da parte della compagnia Lumiwings. C’è da precisare che sia gli annunci dei nuovi voli sia le successive eventuali cancellazioni sono in carico alle compagnie e non ci sono responsabilità addebitabili allo scalo e a chi lo gestisce. Le cause sono principalmente economiche. In questi casi proprio il basso tasso di prenotazioni ha indotto le compagine a stoppare i voli. Per non rimettere soldi. Decisive, in negativo, le limitazioni delle norme antiCovid.

