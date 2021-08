Terni, ospedale Santa Maria: 78 assunzioni da dopo Ferragosto alla fine del 2021

Simona Maggi 09 agosto 2021 a

Sono 78 le assunzioni previste tra medici, infermieri tecnici, direttori di strutture complesse, dirigenza sanitaria da dopo ferragosto al 31 dicembre 2021 all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Tra questi ci sono le stabilizzazioni (chi ha un contratto a tempo determinato passa ad indeterminato), supplenti (coloro che fanno sostituzioni) e nuovi contratti (sia a tempo determinato che indeterminato). Già il 16 agosto 2021 prenderanno servizio e firmeranno il contratto, a tempo indeterminato, un medico di radiodiagnostica, uno di otorinolaringoiatria, 5 infermieri (provenienti dal concorso).

Il 17 sarà la volta di un tempo indeterminato per un medico di pediatria. Poi via via da settembre a dicembre 2021 ci sarà spazio per nuove assunzioni, stabilizzazioni e supplenti. Entro l’anno ci saranno le prime due nomine di direttore di struttura complessa: urologia e radioterapia. Per i medici ci saranno per radiodiagnostica altri due contratti a tempo indeterminato, oltre a quello che verrà impiegato il 16 agosto; per pediatria, oltre a quello che prenderà servizio dal 17 agosto, un tempo indeterminato il primo novembre e un supplente dal primo settembre; per medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza un supplente dal primo settembre; per chirurgia generale un supplente; per oncologia 3 contratti a tempo indeterminato, ovvero due passano dal primo settembre da tempo determinato a indeterminato e uno è nuovo; per la direzione medica di presidio dal 16 settembre 2021 ci sarà un nuovo contratto a tempo indeterminato; per anestesia e rianimazione dal primo ottobre un nuovo tempo indeterminato; per ginecologia e ostetricia 3 nuovi tempi indeterminati, uno al primo ottobre, uno al primo novembre e l'altro da decidere.

Ci sarà un nuovo contratto a tempo indeterminato per la dirigenza sanitaria della farmacia ospedaliera. Continueranno le assunzioni, iniziate a luglio, a tempo indeterminato degli infermieri provenienti dal concorso, oltre ai 5 del 16 agosto, dal primo settembre al 16 settembre verranno assunti altri 16 più presumibilmente ulteriori 25 entro il 31 dicembre.

Spazio anche a due nuovi tecnici di laboratori per loro contratto a tempo determinato, a un supplente tecnico neurofisiopatologia dal primo settembre, due contratti a tempo indeterminato per fisioterapista (primo settembre e primo novembre), una stabilizzazione a tempo indeterminato per una ostetrica ed infine per collaboratori amministrativi c'è un tempo determinato e 2 da confermare.

Dati sempre in crescita se si vanno a confrontare con gli anni precedenti. Basti pensare che al primo luglio del 2020 c'erano 1666 persone che lavoravano all'interno dell'azienda ospedaliera del Santa Maria al primo agosto di quest'anno sono 1743, ovviamente si intende contratti a tempo indeterminato, determinato e prestazioni professionali.

