Terni: Giro dell'Umbria in risciò completato, prosegue la raccolta fondi per l'ospedale

Il Giro dell’Umbria in risciò è stato completato a cavallo tra il mese di luglio e l’inizio di agosto 2021, la gara di solidarietà per raccogliere la somma utile ad allestire un locale relax per medici e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria, invece, prosegue fino alla fine di settembre 2021. Si può donare attraverso il sito specializzato gofundme.com (basta cercare “Senza Marce al fianco di medici ed infermieri”).

I quattro ragazzi di Cospea passano agli archivi l’ultima impresa a bordo del loro risciò, il cui traguardo sarà però idealmente tagliato quando verrà raggiunta la somma utile per realizzare il progetto.

In risciò per un Giro dell'Umbria all'insegna della solidarietà: ripartono i quattro ragazzi di Cospea

In pista, anzi… in strada, anche stavolta, Leonardo Agostini (37 anni), Riccardo Ippoliti (35), Massimiliano Natali (36) e Alessandro Dell’Orso (35). Sponsor e primo sostenitore delle loro imprese Paolo Durastanti, del Bar Cospea (la foto è con lui), dove quotidianamente si ritrovano.

“Siamo partiti il 30 luglio 2021 facendo subito la prima tappa all’ospedale Santa Maria di Terni, dove erano ad attenderci il direttore generale Chiarelli e il suo staff – racconta il portavoce dei quattro, Alessandro Dell’Orso – poi ci siamo diretti a Montefalco, passando per Spoleto, con sosta da Giorgione Orto e Cucina. Dopo il pit stop… di gusto, in viaggio verso Assisi: primi 80 km superati! Il giorno dopo altri 90 km, con un dislivello positivo di 1219 metri, passando per Perugia, direzione Trasimeno. Pomeriggio ancora in sella al risció alla volta di Ficulle, con arrivo verso le 22”.

Quattro ragazzi in risciò da Terni a San Benedetto del Tronto

Quindi la terza tappa. “Quella del ritorno a Terni – prosegue Dell’Orso – passando per Orvieto, Baschi, le salite di Alviano, dove lo sforzo è stato massimo, quindi i boschi di Lugnano in Teverina, Amelia, le discese di Cigliano, Narni scalo fino a Cospea!”.

Da ultimo l’appello a donare: “La campagna resta aperta fino al 30 settembre 2021, sia su gofund.me che acquistando le magliette al Bar Cospea”. E’ per una nobile causa.

In risciò fino a San Benedetto, percorsi i primi 75 km

