Olimpiadi, Antonella Palmisano a Ostia: l'inno e l'abbraccio del marito Lorenzo dessi

Bagno di folla per Antonella Palmisano al suo arrivo a Ostia, dopo lo sbarco in serata all'aeroporto di Fiumicino. La campionessa olimpica appena rientrata dai giochi olimpici di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia d'oro nella marcia 20 km femminile, è stata circondata dall'affetto dei molti presenti ed è stato subito intonato l'inno, a cui l'atleta azzurra non ha mancato di partecipare sentitamente. Poi, l'abbraccio liberatorio con il marito Lorenzo Dessi, anche lui atleta, con cui è convolata a nozze nel 2018. "Lorenzo mi ha portato un mazzo di fiori e il nostro cane" ha raccontato Antonella a "Il circolo degli anelli' su Rai2.

