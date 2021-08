Umbria, è di nuovo caos nelle graduatorie per le supplenze: la denuncia dei prof precari

Fra.Mar. 09 agosto 2021 a

“Anche quest’anno le graduatorie provinciali per le supplenze, Gps, sono piene di errori macroscopici nei punteggi”. A lamentare la situazione di graduatorie senza le modifiche pubblicate da ottobre scorso con decreto nel sito ministeriale “istante on line”, e resesi necessarie proprio per sanare errori pregressi, sono diversi docenti precari che a causa di questi errori rischiano di vedersi passare avanti decine di colleghi e avere penalizzazioni anche per la partecipazione ai concorsi.

Le nuove graduatorie sono state pubblicate sul sito dell’Ufficio scolastico venerdì scorso. “Io ho insegnato per 5 anni, escluso l'ultimo, ma il mio punteggio per i titoli di servizio è zero nelle gps 1 fascia sostegno aggiunta. Ci rendiamo conto? La mia esperienza è considerata alla stregua di chi non ne ha affatto. Con questi errori io quest’anno rischio di giocarmi il posto di ruolo", racconta Valentina Rossetti. La stessa docente lamenta anche la diversa considerazione, a seconda delle scuole, del punteggio dato agli assegni di ricerca per cui alcuni docenti si sono visti decurtati 12 punti mentre altri no, anche se, dopo la sua richiesta, “lo stesso Miur - spiega - aveva dato indicazioni all’ufficio scolastico territoriale e regionale di vigilare per una linea univoca”.

La docente continua inoltre: “Io da gennaio mando all'Usr una pec al mese , ma nessuno ha mai risposto. anche se sono tenuti a farlo per legge”. La condizione della docente è diffusa, tanto che nelle chat degli insegnanti, che lo scorso anno si erano mobilitati con proteste e sit-in all’ufficio scolastico, si inizia nuovamente a parlare di unire le forze per trovare una soluzione.“Siamo tutti preoccupatissimi - spiega Flavia Guarino - e non sappiamo bene come muoverci. Nonostante ogni scuola abbia rifatto i conteggi già sbagliati dello scorso anno, le Gps sono state pubblicate con gli stessi errori. Nonostante tutte le pec inviate all’ufficio scolastico. Molti di noi rischiano di avere problemi seri e non si può pensare sempre ai ricorsi che portano via molto tempo”. E il problema, è presto detto. La docente spiega: “Io, ad esempio in caso di concorso straordinario non potrò farlo perché servono tre anni consecutivi di insegnamento della materia. Ma lo scorso anno, a causa degli errori ormai noti, io sono scesa nella graduatoria e ho dovuto accettare un posto di sostegno. E mi sono vista scavalcare da persone che avevano punteggi più bassi del mio. E sa poi una cosa? gli errori non sono solo al ribasso. c’è anche chi si trova punteggi extra”. Insomma, a poco più di un mese dal rientro in classe e dopo molti mesi dalle indicazioni di modifica dei punteggi sbagliati, secondo quanto denunciano questi docenti, l'ufficio scolastico avrebbe di nuovo pubblicato le graduatorie con errori che causano gravi conseguenze su decine e decine di insegnanti precari.

