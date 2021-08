Umbria, il 51,6% dei 12-19enni dice sì al vaccino: ma sulle somministrazioni regione indietro

Francesca Marruco 09 agosto 2021 a

L’adesione alla vaccinazione nella fascia di età scolare sfonda il tetto del 50%. Stando infatti ai dati aggiornati a ieri della task force vaccinale della Regione Umbria, tra vaccinati, prenotati (già con appuntamento), aderenti non ancora invitati e aderenti che hanno momentaneamente posticipato la vaccinazione, la copertura arriva al 51,6%. Ovvero 32.730 ragazzi di età compresa tra 12 e 19 anni su un totale di 63.403.

La speranza tra gli addetti ai lavori, vista l’accelerata, è che di qui a settembre aderiscano sempre più studenti e si raggiunga il l’80- 90%.

In particolare, dei 32.730, in 15.597 hanno già ricevuto almeno una dose, mentre 11.964 hanno ricevuto il messaggio della Regione con l’appuntamento. Poi ci sono 4.416 che hanno rimandato la somministrazione, e solo 753 sono persone registrate nel sito per la campagna vaccinale e sono ancora in attesa di un appuntamento. Lo avevano annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Umbria e il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo che entro Ferragosto avrebbero fissato la data per la vaccinazione di tutti gli aderenti nella fascia di età under 30.

E, se tra i 12-19 che hanno manifestato la volontà di sottoporsi a vaccinazione solo 753 sono ancora in attesa di appuntamento, tra i 20-29enni va ancora meglio con solo 310 persone in attesa di appuntamento. In questa classe di età sono invece 5.408 coloro che hanno rimandato la somministrazione, mentre sono 8.190 quelli che hanno un appuntamento fissato e 44.312 quelli con almeno una dose. In tutto, la copertura in questa fascia di età tra vaccinati, prenotati e aderenti arriva al 73,9%. Ovvero 58.220 su 78.772 totali.

L’adesione dunque, complice anche il green pass quindi, che già dai primi giorni aveva fatto registrare un’impennata di registrazioni è in crescita. Basti pensare che appena 16 giorni fa, ovvero il giorno dell’annuncio del green pass, con le adesioni nella fascia 12-19, si arrivava a coprire appena il 38,4%. Sembra una vera inversione di tendenza. Almeno sul piano delle adesioni. Per quanto riguarda invece quello delle somministrazioni, l’Umbria è molto indietro. Secondo Gimbe infatti l’Umbria è la regione più indietro con la copertura vaccinale in questa fascia di età con il 79,6% di persone che non hanno mai ricevuto nemmeno una dose. Maglia nera assieme all’Umbria, nella classifica nazionale è la Toscana con un 76,4%. La regione con numeri migliori è l’Abruzzo con 55,6% di giovani senza una dose. Secondo i dati pubblicati ieri da Repubblica in Umbria deve ancora avere una dose il 91,3% degli 12-15enni e il 60,9% dei 16-19enni. Guardando i numeri assoluti, stando all’ultimo aggiornamento di ieri, in Umbria hanno ricevuto la prima dose 3.076 12-15enni, e 12.414 16-19enni. Di questi hanno terminato il ciclo 155 12-15enni e 5.349 16-19enni.

