Oroscopo del Corriere di lunedì 9 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

08 agosto 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di lunedì 9 agosto 2021.

ARIETE

Non siate frettolosi e non abbiate pretese quando si tratta di nuovi incontri. C'è bisogno di tempo e di mettere le altre persone a proprio agio.

TORO

Oggi le stelle vi assistono. Sarete in buona forma, avete lo spirito giusto e siete attraenti più che mai. Approfittate della situazione propizia.

GEMELLI

Siete impazienti di ricevere belle novità. Se avete desideri impellenti sarebbe meglio affrontare la situazione prima di perdere la pazienza.

CANCRO

Qualche dolore è fisiologico se avete inziato da poco un'attività fisica. Eravate fuori forma, quindi inutile impensierirsi più del necessario.

LEONE

Abbassate il livello di razionalità e perdete un po’ del sano equilibrio che vi caratterizza in amore. Lasciatevi andare ai sentimenti e cogliete l’attimo.

VERGINE

Ci sono cose tralasciate nell’ultimo periodo: è il giorno giusto per riprenderle, ma questo potrebbe rendervi più smaniosi (e molesti) del previsto.

BILANCIA

La vostra comprensione oggi sarà richiesta in tante occasioni dal partner: armatevi di pazienza. Single tempestati da richieste strane.

SCORPIONE

È una fase di incertezze, non è opportuno pensare di avviare nuovi progetti. Se ancora non riuscite a mostrare quanto valete non è per vostri demeriti.

SAGITTARIO

Nessuno si occuperà dei tuoi bisogni oggi, quindi alzati e fai le cose per conto tuo. C'è poca empatia da parte degli altri: ognuno vuole dire la sua.

CAPRICORNO

È sempre più complicato mostrare ciò di cui siete capaci e questo potrebbe procurarvi qualche problema a livello di autostima. Non buttatevi giù.

ACQUARIO

È necessario assecondare il vostro bisogno di riposo oltre a rispettare il senso del dovere. Fatelo prima di buttarvi a capofitto in attività logoranti.

PESCI

Non dovrete farvi vincere dall'euforia di una nuova proposta, valutare attentamente l'effettivo riscontro che potreste ottenere prima di accettarla.

