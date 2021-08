Il bollettino di domenica 8 agosto 2021: 5.735 nuovi casi e 11 decessi. Tasso di positività al 2,8%

08 agosto 2021 a

Sono 5.735 (ieri 6.902) i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, all'esito di 203.511 tamponi contro i 293.863 di ieri. Il tasso di positività si attesta dunque al 2,8%, contro il 2,3% di ieri. Sono 11, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 22), mentre si attestano a 299 (+11) i posti in terapia intensiva attualmente occupati. I ricoverati con sintomi sono 2631 (+98), mentre i guariti sono 1.991. Sono 109.336 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Questi i dati diramati nel bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021, sull'andamento dell'epidemia in Italia.

A seguire i casi regione per regione (Totali, attuali, incremento rispetto a ieri)

Lombardia: 858.060 (13.314) (637)

Veneto: 441.689 (13.578) (587)

Campania: 434.666 (8.493) (369)

Emilia-Romagna: 399.062 (10.637) (661)

Piemonte: 367.378 (3.112) (151)

Lazio: 362.968 (14.497) (554)

Puglia: 257.756 (3.396) (208)

Toscana: 257.096 (10.581) (665)

Sicilia: 248.638 (14.077) (822)

Friuli Venezia Giulia: 108.705 (878) (48)

Marche: 106.875 (2.841) (151)

Liguria: 106.386 (1.560) (135)

Abruzzo: 76.881 (1.821) (120)

P.A. Bolzano: 73.977 (379) (31)

Calabria: 72.163 (2.820) (104)

Sardegna: 64.654 (6.679) (303)

Umbria: 59.254 (2.055) (115)

P.A. Trento: 46.623 (373) (29)

Basilicata: 27.738 (899) (24)

Molise: 13.997 (148) (10)

Valle d'Aosta: 11.851 (128) (11)

