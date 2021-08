Narni, incidente mortale: pedone perde la vita travolto da un'auto mentre attraversa la strada

08 agosto 2021 a

Incidente mortale a Narni scalo, in provincia di Terni. Un pedone è stato investito e ha perso la vita lungo via Tuderte, la mattina di domenica 8 agosto 2021. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, la vittima – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Sul posto è accorsa subito un’ambulanza del 118, ma il personale sanitario a bordo non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso della persona investita. La persona deceduta aveva 80 anni. Sul posto gli uomini della polizia locale di Narni per svolgere i rilievi di legge e deviare il traffico, durante le operazioni di soccorso e di svolgimento dei rilievi.

Seguono aggiornamenti

