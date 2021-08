Todi, le mongolfiere colorano i cieli dell'Umbria

Elio Andreucci 08 agosto 2021 a

a

a

Si conclude domenica 8 agosto la 34esima edizione del gran premio mongolfieristico, Italian international balloon grand prix, una edizioni iniziata con prevedibili problematiche legate alla pandemia e che invece ha ottenuto un successo oltre le previsioni. Spettacolari i voli sopra a Todi, con 45 mongolfiere, che hanno colorato il cielo, sorvolando la città, sfiorando gli edifici, dal tempio della Consolazione al campanile di San Fortunato, con un susseguirsi di immagini emozionanti, ma anche impressionanti per la vicinanza alle strutture che comunque hanno fatto felici gli amanti della fotografia.

Umbria meta privilegiata per i viaggi di lusso. Parola della travel designer Paola Terzarede: "Ecco cosa organizzo"

Confermato il fatto che si tratta di un appuntamento sempre molto atteso da parte della popolazione, in particolare dagli amanti del volo silenzioso, che si affrettano a prenotare un posto a bordo del pallone per provare l’emozionante esperienza. Soddisfatto Ralph Shaw, storico patron della manifestazione anche se, come ha dichiarato, il grande e generale entusiasmo che oramai da sei anni coinvolge anche i comuni del Sagrantino, negli ultimi due anni si è attenuato a causa delle note difficoltà provocate dalla pandemia e di conseguenza ha influito anche sul piano economico.

Video su questo argomento Clima, mongolfiera di Greenpeace vola sul summit Ue TMNews

“Tuttavia - dice ancora Shaw - c’è stata una considerevole volontà da parte di tutti nel voler sostenere ugualmente la manifestazione, sia per incoraggiare l’aspetto turistico regionale, che per andare incontro al gradimento della popolazione nei confronti dell’evento. I decolli mattutini si sono alternati fra Todi e Gualdo Cattaneo e si concluderanno nel rispetto del programma a Todi”. Da aggiudicare anche il trofeo Sagrantino Balloon 2021, abbinato alle cantine dei vini locali. Il patron fa sapere che in occasione della manifestazione 2022, sarà realizzato un eccezionale spettacolo in notturna, che avrà risonanza a livello nazionale, per il numero delle mongolfiere partecipanti e per la sua spettacolarità.

Video su questo argomento Francia, spettacolo in cielo all'alba con oltre 300 mongolfiere TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.