Terni Film Festival, il nuovo direttore artistico Riccardo Leonelli: "Masterclass con Zanussi"

Giorgio Palenga 08 agosto 2021 a

a

a

Riccardo Leonelli, attore teatrale, televisivo e cinematografico ternano, è il nuovo direttore artistico del Terni Film Festival, che proprio in questi giorni concluderà l’edizione 2020 (protrattasi poi nel 2021 a causa della pandemia) con gli appuntamenti fissati per domenica 8 agosto 2021 e per i prossimi 20 e 21 agosto in Sabina, per l’esattezza a Vacone, in provincia di Rieti.

Riccardo Leonelli, la storia dell'attore ternano marito di Vittoria Puccini ne "La Fuggitiva"

Leonelli esordirà ufficialmente alla guida della manifestazione, che anche quest’anno ha registrato circa 400 presenze a novembre 2020 (il massimo consentito dalle restrizioni), cui vanno aggiunti i 3500 che l’hanno seguita online, nell’edizione 2021, già programmata svolgerà dal 6 al 14 novembre 2021 e che avrà per titolo “Cosa sarà”.

“Proseguirò per questa prima edizione nel solco della continuità con l’ottimo lavoro svolto dal mio predecessore, Arnaldo Casali – spiega Leonelli – anche se qualche novità sicuramente verrà introdotta. Posso anticipare, ad esempio, che verrà organizzata una masterclass di regia con un grande della cinematografia mondiale, nonché amico del nostro festival, ovvero il regista polacco Krzysztof Zanussi, che si metterà a disposizione di una platea di non più di venti corsisti che potranno partecipare a titolo completamente gratuito”.

Nelle intenzioni di Leonelli c’è infatti quella di abbinare al concorso e alla rassegna dei corsi di alta specializzazione nel cinema, così come avviene in tante rassegna musicali, come ad esempio il vicino Narnia Festival. Conoscenze e relazioni del nuovo direttore artistico nel mondo del cinema fanno ritenere che potranno arrivare a Terni, nei prossimi anni, altri personaggi della statura di Zanussi. Confermata, invece, la formula della gara.

Gran finale all'insegna dell'India

“Abbiamo cercato di far uscire quanto prima possibile il bando per le candidature alla prossima edizione – continua Leonelli – e sono già arrivati già circa 700 lavori sulla piattaforma Film Freeway, che è quella utilizzata dalle più importanti rassegna mondiali. Le categorie sono confermate, ovvero lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere digitali realizzate in realtà aumentata. Contiamo di selezionarle un’ottantina, un lavoro non facile perché il livello qualitativo è alto e occorre quindi individuare quelle che possano veramente distaccarsi da una media comunque molto qualificata. Ma è anche l’obiettivo di una rassegna come la nostra di individuare magari qualche grande talento”.

Leonelli e il suo impegno per la sicurezza stradale

Altra novità del primo Terni Film Festival targato Leonelli sarà il coinvolgimento delle scuole ternane.

“Purtroppo i nostri ragazzi sono sempre più inchiodati davanti allo schermo del telefonino e non apprezzano il fascino di vedere un film sul grande schermo – continua il direttore artistico – per cui ho pensato di lanciare un concorso affinché ogni scuola ternana interessata realizzi un corto da proiettare poi durante il festival. Non importa se con strumentazioni professionali o magari con il cellulare, l’importante è avvicinare i giovani della nostra città al mondo del cinema. Nelle prossime settimane lanceremo un bando, così da poter inaugurare la prima edizione di questo concorso già questo novembre”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.