Umbria, lago Trasimeno raccontato dai vip nella guida di Repubblica. Colin Firth: "Umbria fra i posti più belli al mondo"

Il racconto del premio Oscar Colin Firth e il viaggio tra i borghi, le storie di territorio e l'arte del Perugino, fino ai grandi protagonisti dell'enogastronomia di ogni frammento di territorio lacustre. Sono solo alcune delle suggestioni del volume dedicato allo specchio d'acqua più grande del Centro Italia, in edicola con Repubblica dal 14 agosto. “Non voglio sviolinare, ma davvero credo che l'Umbria sia uno dei luoghi più speciali nel mondo. Qualcosa che emerge dalla terra, che si estende poi alla tavola, c'è bisogno di dirlo? Sulla tavola giungono i prodotti coltivati nella terra dietro l'angolo”. L'autore di questa dichiarazione d'amore è Colin Firth, attore britannico, premio Oscar nel 2011, che a Città della Pieve ha messo radici al punto di aprire anche una fattoria. È una sua intervista ad aprire la Guida di Repubblica dedicata al lago Trasimeno e al territorio che gli si apre intorno, con il loro carico di bellezze, di bontà e di storie.

Nella Guida, realizzata in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Trasimeno, anche la voce di Luca Argentero, diventato ormai volto di riferimento di Città della Pieve, e quella di Diana Bacosi, fresca medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nello skeet. E poi grandi musicisti che hanno partecipato alle manifestazioni internazionali e gli sportivi che hanno eletto il Trasimeno come luogo del buen retiro. Si scopre quanto ricca sia la schiera di vip internazionali che frequenta il lago e i suoi borghi; come George Lucas, celebre autore di Star Wars (e non solo), tra i protagonisti dell'azienda Il Viandante del Cielo, o Ed Sheeran, musicista innamorato di Paciano. Non va poi dimenticato che a Città della Pieve vive il presidente del Consiglio Mario Draghi, al quale la Guida dedica un ritratto disegnato tramite gli occhi dei suoi concittadini. Subito dopo, diventano protagoniste le storie di territorio, l'arte del Perugino, di Masolino e di Pomarancio, i musei, le attrazioni delle isole, la fauna e la flora. Ampio spazio è dedicato alle attività da svolgere sia in acqua che nelle colline circostanti. Una intera sezione è riservata agli artigiani, maestri del merletto e del vetro, del tulle e della ceramica.

La sezione dedicata alle feste di piazza preparano al futuro che tornerà presto a vivere in questo angolo di Umbria. “C’è una forza misteriosa che fa innamorare del Trasimeno, che fa desiderare il mondo che ruota attorno al lago più grande dell’Italia centrale”, afferma nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa: “Funziona così: tu non conosci Passignano, Città della Pieve, Castiglione del lago, Magione, Piegaro, Paciano, Panicale, le tre isole Maggiore, Minore e Polvese, Tuoro. Capiti lì per caso. Per lavoro, per sport, perché invitato da amici, perché attratto dalla cucina e dai prodotti di questo piccolo ma magico mondo umbro. Bastano poche ore, pochi giorni, pochi mesi e scatta l’innamoramento”. La Guida di Repubblica dedicata al Trasimeno sarà disponibile dal 14 agosto in edicola (10,90 euro più il prezzo del quotidiano) e al link ilmioabbonamento.gedi.it e subito dopo in libreria, Amazon e Ibs.

