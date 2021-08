Perugia, insulti e sputi a nonna e nipote al bancomat: denunciato 62enne

07 agosto 2021 a

a

a

Stava facendo un prelievo al bancomat, quando, non lontano, ha notato due donne in macchina, in attesa del loro turno per prelevare, e le ha aggredite. È accaduto nella zona di Elce. Sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo, un 62enne italiano, avrebbe prima cominciato ad urlare e minacciare verbalmente le due, rivelatesi poi nonna e nipote.

Il 29enne arrestato per molestie "usa sempre la stessa tecnica per adescare i minori"

Poi, quando la giovane conducente, che era alla guida della macchina, ha abbassato il finestrino chiedendogli di ripetere le sue richieste - alzando la mascherina per coprirsi, data la vicinanza dall'uomo - la situazione è ulteriormente degenerata: l'uomo si è avvicinato ancora di più al finestrino, si è affacciato e ha sputato due volte dentro, colpendo al volto la giovane. Dopo di che, ha aggredito anche l'anziana signora, nonna della ragazza, che nel frattempo era scesa dall’auto per cercare di proteggere la nipote dal delirio dell’uomo, che urlando minacce aveva iniziato anche a prendere a calci l'automobile. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato le due donne, comprensibilmente sotto shock per lo sgradevole episodio, hanno individuato l'autore e lo hanno denunciato per i reati di violenza privata, danneggiamento e minacce.

Il sovrappasso di via Settevalli - costato mezzo milione di euro - è chiuso da 4 anni. Mancano i fondi

Un episodio sgradevole, per cui è difficile trovare una ragione plausibile. Secondo quanto emerge, l'uomo potrebbe aver scambiato le due donne per ladre pronte a derubarlo, determinandosi così a compiere questa reazione spropositata.

File, disagi e irritazione; l'esordio infelice del Green pass in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.