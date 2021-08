Città di Castello: spruzza spray urticante al bar, denunciato

06 agosto 2021 a

Non ha trovato di meglio che spuzzare spray urticante in un bar affollato, per questo motivo uno straniero di 37 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore Michele Santoro.

Durante lo svolgimento di servizio di controllo del territorio, disposto dal questore di Perugia, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nel contesto della movida, nel centro storico tifernate, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione in un bar, dove ignoti avevano spruzzato spray urticante all’interno del locale, creando così una situazione di grave pericolo per gli avventori presenti che istintivamente si sono precipitati all’esterno creando parapiglia e confusione, viste le numerose persone presenti.

Anche personale della polizia di Stato, appena giunto sul posto, ha immediatamente accusato il classico fastidio alle vie respiratorie e agli occhi, causato proprio dalla presenza nell’aria della sostanza urticante tipica degli spray.

Nell’immediatezza sono state raccolte le dichiarazioni dei presenti al fine di individuare i responsabili del fatto.

La successiva attività di indagine, messa in atto dagli investigatori del commissariato, che hanno passato al vaglio anche le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di individuare ed identificare l’autore del gesto, un cittadino di origine tunisina di 37 anni il quale, con il proprio comportamento sconsiderato, ha messo in pericolo i clienti del bar e della piazza antistante.

Una volta rintracciato l’uomo è stato denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose.

Nessuno degli avventori, per fortuna, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, come invece si era ventilato in un primo momento.

