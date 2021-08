Perugia, segue e palpeggia un adolescente: in manette un 29enne padre di due bambini

Fra. Mar. 05 agosto 2021 a

Lo ha seguito prima all'interno del negozio e poi fino al parcheggio dove gli ha messo le mani addosso. Il ragazzino è riuscito a scappare via col motorino. E' corso a casa e ha raccontato tutto il padre, il quale ha chiamato immediatamente la polizia. Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati sul posto, un grande negozio di articoli sportivi a Corciano, insieme alla vittima della violenza sessuale e al padre, l'uomo era ancora lì. Coi suoi due figli. A quel punto è stato arrestato per violenza sessuale. Si tratta di un 29enne di origine albanese, formalmente incensurato, ma con precedenti di polizia specifici per aver molestato altri due minorenni nel suo quartiere a Perugia. L'uomo, portato nel carcere di Capanne mercoledì pomeriggio, è comparso stamattina dinanzi al gip di Perugia che ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere.

