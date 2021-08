Perugia, prete di San Feliciano arrestato per prostituzione minorile, il cardinale Bassetti: "Se è vero, ha tradito la mia e vostra fiducia"

Gabriele Burini 05 agosto 2021 a

a

a

Il cardinale Gualtiero Bassetti è arrivato puntuale alle 21 nella parrocchia di San Feliciano, sconvolta dall’arresto del suo parroco. “Sono qui perché, se è vero quello di cui si accusa il prete, ci troviamo di fronte ad un sacerdote che ha tradito la mia e la vostra fiducia - ha detto Bassetti dall’altare davanti a una chiesa gremita - È una cosa molto grave. Mi sento il primo responsabile della diocesi e della nomina dei sacerdoti. Sono due giorni che vivo come voi questa vicenda: ci siamo visti tante volte, anche per la processione sul lago. Sono contento di vedervi così numerosi”.

Il prete arrestato non risponde al giudice. Le intercettazioni e l'accusa: "Sesso in cambio di video hard"

Il cardinale parla a braccio e con il cuore in mano. “Vi prometto che farò tutto il possibile per inviarvi al più presto un nuovo parroco e che non venga meno la fiducia nella Chiesa. Si può sbagliare tutti. Se il vostro parroco ha fatto quelle cose però è gravissimo. Oggi - ricorda il porporato con una incredibile coincidenza - è il santo patrono di tutti i parroci nel mondo (San Giovanni Maria Vianney, ndr): pregate per noi - chiede ai parrocchiani - Voglio mandarvi un pastore secondo il cuore di Dio, perché San Feliciano lo merita”.

Sacerdote di Magione arrestato per prostituzione minorile. La mamma del ragazzino ai domiciliari

In prima fila tanti giovani, a battere le mani una comunità intera che si è stretta attorno al suo pastore. Domenica prossima ad officiare messa sarà il vescovo ausiliare don Marco Salvi: “Abbiamo bisogno di essere consolati, io per un verso e voi per un altro”, ammette Bassetti.

Sesso in chat con ragazzi minori, il prete arrestato gli diceva: "Mi piacerebbe farlo in tre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.