Terni, il pranzo della comunione finisce in Tribunale. Ristoratore denunciato per un rollè di vitello

“Non mi hai servito il rollé di vitello come era nell’accordo per il menù del banchetto e io ti denuncio”. A Terni il pranzo della comunione finisce in Tribunale. Una battaglia legale per colpa di una portata dei secondi durante il banchetto che, a detta della cliente, non sarebbe stata servita agli ospiti. Il titolare di un ristorante del comprensorio ternano si è visto recapitare a casa la lettera-raccomandata dell’avvocato di una donna che nel precedente fine settimana aveva scelto il suo locale per festeggiare la comunione del figlio. Un menù di tutto rispetto, articolato in varie portate: antipasto, due primi, due secondi, mix di contorni, acqua, vino, macedonia e caffè.

Ma a far risultare indigesto il pranzo è stato il rollé. “Sono stato accusato di non aver servito il rollè di vitello – si difende il ristoratore - ma non è così perché abbiamo servito i due secondi insieme”. Invece l’avvocato della cliente gli ha intimato la restituzione del 40 per cento del costo del banchetto e un risarcimento del danno non patrimoniale per il paventato disagio patito dalla cliente che avrebbe fatto saltare quel piatto di carne tanto atteso dagli invitati, piatto pagato e non servito. In più la cliente, sempre attraverso il proprio legale, ha lamentato anche presunte lunghe attese tra una portata e l’altra e il conseguente e altrettanto presunto disagio da parte degli invitati.

“Sono davvero allibito – rincara il ristoratore – e come me tanti altri che hanno espresso solidarietà nei miei confronti. Ripeto: il rollè era all’interno di un unico piatto e per questo non è stato visto. Io non ho bisogno di farmi pubblicità però ci vuole rispetto soprattutto in questo periodo, veniamo da un momento difficile fatto di restrizioni e di perdite economiche per via della pandemia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per garantire un servizio eccellente e soddisfare la clientela e credo che la spesa del banchetto sia stata contenuta rispetto al pasto consumato. Comprendo che siamo tutti troppo esasperati, ma da parte nostra – conclude - c’è stato massimo impegno, così come con tutti i nostri clienti che da tempo continuano a sceglierci”.

