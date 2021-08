Gubbio, anniversario della morte della piccola Sara Mariucci: messa e concerto

05 agosto 2021 a

Oggi, giovedì 5 agosto, sono 15 anni che la piccola Sara Mariucci è volata in cielo. Era la mattina del 5 agosto 2006 quando la bimba di nemmeno 4 anni, mentre stava giocando su una giostra, venne folgorata da una scarica elettrica. Inutili i soccorsi. La bimba di Gubbio era in vacanza con la famiglia in Calabria e la sera prima aveva fatto uno strano racconto a sua madre Anna dicendole: “Ho conosciuto un’altra mamma che si chiama Morena”. E com’è questa mamma? le chiese Anna. “E’ buonissima”. Più buona di mamma Anna? “Sì”. E di che colore ha i capelli?. “Blu”. E gli occhi?. “Castani come i miei”. E tu lasceresti mamma Anna per andare da mamma Morena? “Sì”.

La storia della piccola Sara Mariucci raccontata in un libro

Più tardi i genitori di Sara scopriranno dell’esistenza della Madonna Morena, Vergine Maria protettrice della Bolivia, particolarmente venerata in Sud America, che viene festeggiata proprio nel giorno della rinascita in cielo di Sara. Da allora decine di migliaia di persone si recano a San Martino in Colle a pregare e a chiedere grazie sulla tomba della bambina. Fatti strani, guarigioni in spiegabili si sono verificati in questi 15 anni e la piccola chiesa parrocchiale e la tomba di Sara sono sempre più meta di tante persone che arrivano da tutta Italia e dal mondo.

Sfidano il lockdown per andare a pregare sulla tomba di Sara Mariucci

Nel pomeriggio di giovedì alle 16 all’esterno della chiesa, nel rispetto delle normative anti covid, si terrà un concerto in onore di Sara con l’Umbria Ensemble e musiche di Morricone, Piovani e Rota. Alle 18 la messa del vescovo, Luciano Paolucci Bedini. La vicenda della bambina è raccontata nel libro “La grande storia della piccola Sara Mariucci e di Mamma Morena”. Il volume è stato scritto da Enrico Solinas, giudice laico presso il Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro e postulatore di alcune cause di canonizzazione come quella del noto chirurgo perugino, Vittorio Trancanelli.

Messa per l'anniversario della piccola Sara

