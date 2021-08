Perugia, c'è il piano di salvataggio per Monteluce: le condizioni della Regione

Sabrina Busiri Vici 04 agosto 2021 a

Il piano di salvataggio per Monteluce c’è. La Regione ha svolto il ruolo di regista sul progetto che coinvolge un pool di banche disposte ad investirci e l’Asset management company (Amco-Prelios) tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati. Il fine: ridare vita al comparto. La stessa presidente Donatella Tesei in occasione della relazione per l’attuazione del programma di governo 2020 aveva anticipato una prossima relazione sul completamento di Monteluce e questo dovrebbe avvenire a breve, secondo quanto anticipano da fonti interne di palazzo Donini. Mancherebbe solo l’occasione giusta.

Condizione necessaria affinché il piano di salvataggio predisposto dalla Regione vada avanti è l’approvazione a settembre del progetto di Amco Prelios. Il nodo da sciogliere è il cosiddetto “saldo e stralcio” prospettato alle ditte creditrici che hanno manifestato dubbi sulla decisione di accettare. Per la Regione se non si dovesse raggiungere l’accordo il piano salterebbe e probabilmente svanirebbe anche tutto il lavoro fatto con le banche in questo lungo periodo. Il completamento del progetto di Monteluce, oltre alla manutenzione necessaria, prevede nuove realizzazioni che vanno dall’edilizia privata, a quella sociale, alla creazione di un centro salute fino al compimento di un polo per il digitale. E poi nuovi parcheggi e soprattutto una ripresa della vita nel quartiere.

Intanto buone notizie arrivano dall’Università per la vicina via del Giochetto. Il Mur ha dato l’approvazione al progetto di massima presentato in risposta al bando ministeriale per gli investimenti edilizi 2019-2033 finalizzati all'ammodernamento delle università italiane. Il piano di Unipg prevede la riqualificazione di due padiglioni su quattro all’interno dell'area di via del Giochetto e via Enrico Dal Pozzo, un’area che racchiude il dieci per cento dell’intero patrimonio immobiliare dell’ateneo, un complesso vasto ridisegnato quindi nelle sue funzioni dopo anni di attesa. In particolare il progetto in corso di valutazione da parte del Mur riguarderebbe gli edifici nominati A e W. Qui saranno creati laboratori, aule di ultima generazioni e spazi per macchinari all'avanguardia in riferimento all'attività di due dipartimenti: Chimica Biologia e Biotecnologie e Scienze Farmaceutiche. Entrambi già parzialmente dislocati in zona rispetto alla sede principale di via Pascoli. La creazione del polo scientifico in via del Giochetto tra l'altro decongestionerebbe l'area universitaria della Conca con la possibilità di una riqualificazione e riorganizzazione anche dei dipartimenti che gravitano proprio su via Pascoli. Il progetto dei padiglioni A e W è comunque parte di un piano più grande volto alla rigenerazione dell'intero polo universitario di via del Giochetto (padiglioni B e X compresi) a consumo zero di suolo.

