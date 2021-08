Derubato Zazzeri, argento nel nuoto all'Olimpiade: "Ridatemi i ricordi"

03 agosto 2021 a

Mentre festeggiava la medaglia appena vinta Tokyo, di ritorno in Italia è stato derubato di tutti i suoi ricordi. Lorenzo Zazzeri, argento all'Olimpiade nella staffetta del nuoto 4x100 stile libero, ha avuto un'amara sorpresa appena tornato a Firenze. A raccontarlo è lo stesso atleta in un post sui social. "Oggi 3 agosto, verso le 13,30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva, mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’Ipad con tutti i video delle Olimpiadi ed i souvenir per la mia famiglia", ha scritto il ventiseienne.

Poi l'appello: "Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un 'riscatto' pur di riaverli. Sono distrutto, Fate girare". Fortunatamente il nuotatore la medaglia è salva: dall'argento di Tokyo non si separa mai e nell'occasione lo aveva con con se per farlo vedere ai suoi amici. Un rientro da incubo.

L’Italia si era aggiudicata la medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero con il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiudendo in 3’10''11, nuovo record italiano, dietro agli Stati Uniti (oro) ma davanti all'Australia (bronzo). "Abbiamo scritto una pagina di storia" l'immensa gioia degli Azzurri. "Siamo stati veramente bravi", aveva subito detto Alessandro Miressi. "Eravamo convintissimi di fare una grande gara", gli aveva fatto eco proprio Zazzeri. "Per me era impensabile essere qui. Quando la vedrò ci crederò", aveva dichiarato Manuel Frigo. "Non è una cosa da tutti i giorni", il pensiero finale di Thomas Ceccon. Ora l'amarezza di Zazzeri che nel borsone aveva tutti i ricordi di questa avventura indimenticabile ai Giochi Olimpici.

