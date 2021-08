Olimpiade, il medagliere del 3 agosto: la classifica. Italia dodicesima

03 agosto 2021 a

a

a

Olimpiade, il medagliere di martedì 3 agosto vede la Cina sempre più al comando, con 32 ori, 21 argenti e 16 bronzi. La classifica vede in seconda posizione gli Stati Uniti con 24 ori, 28 argenti e 21 bronzi e il Giappone a chiudere il podio con 19 ori, 6 argenti e 11 bronzi. L'Italia scivola in dodicesima posizione, con 5 ori (l'ultimo quello della coppia Tita-Banti nella vela), 9 argenti e 15 bronzi.

Caterina Banti, dalla laurea con lode in studi orientali alla passione per Jovanotti e De Niro

Subito fuori dal podio, in quarta posizione, l'Australia, poi gli atleti del Cor, Gran Bretagna,Germania che scavalca la Francia, Olanda che supera la Corea del Sud e Olanda. L'Italia per ora va fuori dalla top ten - ma sarebbe ottava nella classifica basata sul numero totale di medaglie - e, a chiudere la top 20, Taiwan. Questa la classifica al termine dell'undicesimo giorno di gare dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 che, come noto, si concluderanno domenica 8 agosto.

Marcell Jacobs dopato? La furia di Malagò su Usa e Gran Bretagna: "Imbarazzanti, non sanno perdere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.