Perugia, sacerdote di Magione arrestato per prostituzione minorile: rapporti virtuali con un ragazzino

03 agosto 2021 a

Il parroco di San Feliciano di Magione, in provincia di Perugia, è stato arrestato per prostituzione minorile. Il sacerdote di 63 anni, originario della Sicilia, è stato portato nel carcere di Spoleto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo. Il sacerdote è stato portato in carcere mentre una donna di Termini Imerese si trova ai domiciliari. Secondo quanto emerge la donna avrebbe acconsentito a che il figlio minore avesse rapporti virtuali con il sacerdote. Le indagini della compagnia dei carabinieri di Termini Imerese avrebbero appurato uno scambio di denaro tra l'uomo e la donna di 51 anni in cambio di rapporti virtuali e scambi di materiali foto e video via social network.

Notizia in aggiornamento

