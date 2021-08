Gubbio, ubriachi in auto: denunciati due giovani

03 agosto 2021 a

Due giovani denunciati per guida in stato di ebrezza, con tanto di patenti ritirate, e controlli serali mirati al controllo della movida. E’ stato un weekend all’insegna di un grande lavoro per i carabinieri che, su disposizioni del comandante della compagnia di Gubbio (capitano Fabio Del Sette) hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo su tutto il territorio.

Per ciò che concerne la sicurezza stradale sono stati effettuati posti di controllo non solo lungo le strade più importanti, come la variante alla statale 219 Pian d’Assino, ma anche intorno al centro storico e nella zona della rotatoria della Contessa, così come nell’immediato hinterland. A Torre dei Calzolari, sabato notte alle 3, una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha fermato un’automobile alla cui guida c’era un eugubino di 35 anni. I militari si sono subito accorti che aveva alzato un po’ troppo il gomito e per questo lo hanno sottoposto all’alcol test. I risultati hanno confermato la presenza di un tasso alcolemico di terza fascia, compreso tra 0.8 e 1.5 e per questo a carico dell’uomo è scattato il sequestro della patente e la denuncia. Il copione si è ripetuto domenica notte nel centro storico dove i carabinieri hanno fermato un’automobile, stavolta condotta da un ragazzo di 19 anni, neopatentato.

Viste le sue è stato controllato e il responso dell’esame ha confermato una presenza nel sangue di un tasso superiore a 1,5 e cioè di seconda fascia. Per il ragazzo sono scattate sanzioni molto più pesanti di quelle a carico del 33enne fermato a Torre dei Calzolari, inasprite oltre che dalla quantità di alcol nel sangue, dal fatto che è un neopatentato. Per lui quindi sequestro della patente e segnalazione alla Prefettura di Perugia per la sospensione. Il tutto con risvolti di natura penale perché anche per lui è scattata la denuncia alla procura della Repubblica. Sempre i carabinieri hanno poi svolto, come detto, servizi mirati per contrastare comportamenti non corretti per ciò che concerne la movida e per far rispettare le normative anti Covid. Sono state controllate alcune zone del centro e in particolare, oltre a corso Garibaldi, piazza Quaranta Martiri dove sono stati identificati alcuni giovani.

